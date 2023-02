Giáng My hóa quý cô với váy đính sequin

Giáng My sinh năm 1971, giành danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Đến nay, chị là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau cuộc thi, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim, nổi bật qua các dự án như "Người đẹp đêm trăng", "Hoa hậu mồ côi", "Yêu nàng hoa hậu", "Truy lùng băng quỷ gió", "Sài Gòn trong trái tim em"... Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My vẫn tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, là "nàng thơ" quen thuộc trong các bộ sưu tập của Vũ Ngọc (trái) và Son (phải).