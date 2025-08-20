Giáng My gặp gỡ Hoàng hậu Bhutan

Hà NộiHoa hậu Giáng My giao lưu với Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck về văn hóa, nghệ thuật, Phật pháp.

Giáng My cho biết là đệ tử của Nhiếp chính vương Sangay Dorji Rinpoche, thuộc Tăng đoàn Phật Giáo Bhutan. Qua sự sắp xếp của ngài Sangay Dorji, chị có cơ duyên gặp Hoàng hậu Bhutan, khi bà tới thăm Việt Nam.

"Bà ấy là một phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp và trí tuệ. Khi gặp trực tiếp, tôi thấy vẻ đẹp của bà còn rạng ngời hơn trên truyền thông, toát lên sự gần gũi và giản dị. Hoàng hậu Bhutan có phong thái khiêm nhường và tinh tế", Giáng My cho biết.

Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck (trái) và Hoa hậu Giáng My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo hoa hậu, trong buổi trò chuyện hơn 30 phút, chị và Hoàng hậu Bhutan nói về văn hóa, nghệ thuật, các vấn đề liên quan đến năng lượng con người. "Bà ấy rất tin vào nguồn năng lượng bên trong giúp mỗi người giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt đẹp hơn. Hoàng hậu cũng thích sưu tầm những món đồ nghệ thuật mang giá trị truyền thống, những câu chuyện lịch sử như tranh ảnh, đồ gốm hay mỹ nghệ làm bằng tay", Giáng My nói.

Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck tặng Giáng My các sản phẩm hương thủ công của Bhutan. Chị cũng tặng lại bà chiếc áo dài lụa truyền thống của Việt Nam.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan, điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định. Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực.

Giáng My quê Hà Nội, đoạt danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Đến nay, cô là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau đó, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim, nổi bật qua các dự án như Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Sài Gòn trong trái tim em. Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Hoàng Dung