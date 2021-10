Giáng My du lịch Cần Giờ

TP HCMHoa hậu Giáng My cùng bạn bè xuống Cần Giờ hái xoài, thưởng thức hải sản... dịp cuối tuần.

Ngày 9/10, Giáng My cùng bốn người bạn lái xe riêng tới Cần Giờ để vui chơi, nghỉ ngơi. Chị xuất phát lúc 8h sáng, do kẹt xe nên thời gian di chuyển mất gấp đôi bình thường. Sau 5 tháng không đi chơi, hoa hậu nói: "Tôi tìm đến thiên nhiên để giải tỏa tâm lý sau thời gian dài ở nhà, cân bằng cuộc sống và nạp năng lượng chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới. Cần Giờ là điểm đến an toàn, hợp lý nhất".

Đến Cần Giờ vào lúc gần trưa, Giáng My thích thú với màu xanh của cây cối và sông nước êm đềm. Điểm đầu tiên của chị là vườn xoài. Hoa hậu thoải mái hít hà hương thơm tự nhiên, dạo quanh từng nhánh cây trĩu quả. Chị tự tay thu hoạch, thưởng thức nhiều loại xoài khác nhau, mua một ít về làm quà cho mọi người ở nhà. Sau đó, chị cùng bạn vào chợ tham quan, mua các loại hải sản phục vụ cho bữa trưa. Giáng My chọn được nhiều tôm, mực, ốc tươi ngon, giá phải chăng.

Giáng My hái xoài

Buổi chiều, chị chọn Đảo khỉ làm nơi vui chơi. Giáng My cùng bạn bè ra biển đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành trước khi lên xe về TP HCM.

Giáng My cho biết các điểm tham quan đều ở ngoài trời và mỗi nơi đều có mã QR để khai bao ý tế, nhân viên phục vụ đều đeo khẩu trang và nhắc khách tham gia đúng số lượng người khi tham gia các hoạt động. "Trước kia, đi du lịch chỉ lo mang theo mỹ phẩm, kem chống nắng giờ đây trong túi tôi toàn xịt khuẩn, găng tay, kính chống giọt bắn, khẩu trang", chị nói.

Giáng My thích thú tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huyện Cần Giờ mở lại hoạt động du lịch với tour đầu tiên từ ngày 19/9. Tour tổ chức theo mô hình "bong bóng", thông qua các cung đường khép kín. Khách chủ yếu tham quan các điểm du lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ, tuyến điểm xanh đã được UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam.

Dịch bệnh khiến Giáng My thay đổi nhiều tư duy, lối sống. Công việc bị ảnh hưởng, chị dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng thời gian bên mẹ trong biệt thự ở Thủ Đức. Mỗi ngày, chị tìm niềm vui từ việc chăm sóc và thu hoạch các loại hoa, rau củ. Giáng My cho biết là bạn với cây cối giúp chị giải tỏa đầu óc và có thêm nhiều kiến thức. Ngoài ra, chị tập yoga, chơi đàn, đọc sách, làm bánh. Chị sáng tác bài thơ Sài Gòn của tôi, thể hiện tình yêu với thành phố đã gắn bó suốt 30 năm, nỗi xót xa khi chứng kiến những mảnh đời khó khăn trong dịch bệnh.

Hoa hậu nói: "Tôi trân trọng từng phút giây cuộc sống, quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Bây giờ, tôi chỉ mong những người thân yêu được mạnh khỏe, bình an ở bên nhau".

Hiểu Nhân