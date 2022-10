Giáng My đọ sắc cùng Bảo Thy, Ngọc Trinh tại dạ tiệc

Hoa hậu Giáng My (ngoài cùng bên phải) cho biết ấn tượng với phong cách trang trí trong sự kiện "VIP Party - Endless" mừng sinh nhật 16 năm Lavender By Chang và tri ân khách hàng VIP của Lý Thùy Chang. Giữa không gian theo chủ đề khu vườn cổ tích toàn hoa tươi nhập khẩu với tông vàng, trắng, xanh, Giáng My được khách mời, đồng nghiệp khen "nhan sắc vượt thời gian" khi tạo dáng bên Bảo Thy, Lý Thùy Chang và Ngọc Trinh.