Giang mai gây loét bàn tay

TP HCMNgười đàn ông 32 tuổi quan hệ với nhiều bạn tình đồng giới, không dùng bao cao su, loét nhỏ không đau ở vùng kín, sau đó nổi ban đỏ ở lòng bàn tay kèm mệt mỏi kéo dài.

Ngày 12/8, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết bệnh nhân thăm khám, xét nghiệm tại Phòng khám Bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, phát hiện mắc giang mai thời kỳ 2 - giai đoạn bệnh dễ lây và đã bắt đầu ảnh hưởng toàn thân. Vết loét bất thường ở dương vật xuất hiện khoảng hơn một tháng trước, tự khỏi sau vài ngày nên anh nghĩ không nghiêm trọng.

Thông thường, ở giai đoạn đầu, bệnh chỉ biểu hiện bằng vết loét nhỏ, không đau ở bộ phận sinh dục, hậu môn, miệng nên rất dễ bị bỏ qua. Giai đoạn hai, bệnh nhân xuất hiện ban đỏ, sưng hạch, mệt mỏi, rụng tóc dễ nhầm lẫn với bệnh da liễu khác.

Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành giang mai tiềm ẩn, giang mai ác tính, giang mai thần kinh, giang mai tim mạch, gây liệt, mù, sa sút trí tuệ, thậm chí tử vong. Phụ nữ mang thai mắc giang mai có thể gây giang mai bẩm sinh, dị tật hoặc thai chết lưu.

Bệnh viện gần đây ghi nhận bệnh nhân mắc giang mai gia tăng, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới. Mới đây, chàng trai 26 tuổi khám vì tổn thương nốt sẩn, loét thân người, cũng được chẩn đoán giang mai ác tính và nhiễm HIV.

Giang mai là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính, lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn (âm đạo, hậu môn hoặc miệng) do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn và có thể âm thầm kéo dài nhiều năm, thậm chí không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm giang mai, đặc biệt là nhóm nam quan hệ đồng giới, người có nhiều bạn tình, quan hệ không dùng bao cao su, người từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác...

Phòng giang mai bằng cách quan hệ tình dục an toàn, tránh nhiều bạn tình. Sử dụng bao cao su giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời. Tránh tiếp xúc với tổn thương của người mắc bệnh, không dùng chung vật dụng cá nhân như khăn tắm, dao cạo.

Lê Phương