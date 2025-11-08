Giăng lưới bắt cả nghìn con chim hoang dã

Hưng YênSau khi phát hiện ông Vũ Văn Việt giăng bẫy lưới bắt chim hoang dã, công an thu hơn 1.000 con chim đã giết mổ và đang nuôi nhốt.

Khoảng 8h30 ngày 8/11, phòng 3 Cục cảnh sát môi trường Bộ Công an (C05) phối hợp với các đơn vụ kiểm lâm phát hiện ông Việt đang giăng hai bẫy lưới dài 30-40 cm tại khu vực ao, thôn Kim Bàng, xã Đông Thái Ninh, để bắt chim hoang dã. Trên lưới lúc này có hai cá thể chim bị bẫy.

Số chim hoang dã bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra tại gia đình ông Việt, công an phát hiện 595 con chim hoang dã đã được giết mổ và bảo quản trong tủ cấp đông. Tại đây còn có 471 cá thể chim hoang dã nuôi tại khu vực vây lưới trước cửa nhà ông Việt. Tổng cộng, cảnh sát đã thu hơn 1.000 chim tự nhiên.

Ông Việt khai số chim hoang dã trên do đi bẫy được và mua thu gom của người dân đi bẫy tại địa phương. Ông không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo C05, vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao vụ việc, tang vật cho Chi cục kiểm lâm tỉnh Hưng Yên và UBND xã Đông Thái Ninh xử lý theo quy định.

Bẫy lưới được giăng ngoài cánh đồng để bắt chim. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, C05 còn phát hiện tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Kim Bảng, xã Đông Thái Ninh, có 9 cọc tre dùng để giăng lưới và 1 bộ phát tín hiệu âm thanh, 3 con chim giả, 3 con chim thật. Tuy nhiên, tổ công tác chưa phát hiện được chủ sở hữu của các đồ vật trên.

Phạm Dự