Giang hồ Rạch Sỏi bị bắt sau nửa năm trốn truy nã

An GiangPhan Thiên Phước, 24 tuổi, giang hồ thuộc nhóm Rạch Sỏi, tham gia vụ hỗn chiến với băng Rạch Giá, bị bắt sau nửa năm trốn truy nã.

Ngày 8/8, Phước bị Công an tỉnh An Giang bắt theo quyết định truy nã đặc biệt về tội Giết người.

Phan Thiên Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ba năm trước Phước tham gia nhóm giang hồ Rạch Sỏi, thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn với nhóm Rạch giá do Trương Em cầm đầu.

Ngày 29/7/2022, Trương Em hẹn nhóm Phước đến vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật, TP Rạch Giá (cũ) để "nói chuyện". Hai băng nhóm kéo hàng chục người, mang theo dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng.

Khi Trương Em đến điểm hẹn, bất ngờ bị nhóm Phước đánh "úp" nên bỏ chạy. Lúc này, một đàn em là Đỗ Phú Hưởng, 20 tuổi, không kịp lên xe cùng đồng bọn, bị nhóm Phước đâm, chém, nằm gục trên đường. Hưởng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, giám định thương tật 51%.

Gần đây, công an truy quét các băng nhóm tội phạm ở Rạch Giá nên vụ việc được lật lại điều tra. Phước vội trốn khỏi địa phương. Chiều 7/8, anh ta bị công an bắt khi đang trốn tại Vĩnh Long.

Công an đang điều tra một số người liên quan.

Ngọc Tài - Tiến Tầm