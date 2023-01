Giang hồ Phú Quốc phát súng cho đàn em phá trường gà

Kiên GiangTrần Hồ Ngọc Hoàng cùng 6 đàn em mang dao, súng đến trường gà ở xã Cửa Dương (thành phố Phú Quốc) bắn đe dọa nhưng đối phương không xuất hiện.

Trần Hồ Ngọc Hoàng (thứ hai từ phải sang) cùng các đàn em tại cơ quan công an. Ảnh: Lan Vy

Ngày 17/1, Hoàng cùng 6 đàn em (19-35 tuổi) bị Công an thành phố Phú Quốc khởi tố, tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an thành phố Phú Quốc đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục xử lý nhóm Hoàng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, giữa tháng 12/2022, Hoàng nhờ 6 giang hồ ở tỉnh Sóc Trăng ra Phú Quốc quậy phá trường gà ở xã Cửa Dương do có mâu thuẫn với nhóm tổ chức trường gà.

Rạng sáng 1/1, nhóm Hoàng mang 6 dao tự chế đi ôtô đến gần điểm đá gà tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Tại đây, Hoàng phát cho mỗi người một khẩu súng rồi cùng núp trong lùm cây.

Đợi đến khoảng 11h cùng ngày, thấy người chơi tập trung khá đông, Hoàng gọi điện thoại cho một nhóm khác mang súng và dao, búa, gậy sắt đến bên ngoài nhằm mục đích cảnh giới, hỗ trợ khi hỗn chiến xảy ra.

Súng cùng dao, búa, gây sắt... của nhóm gây án. Ảnh: Lan Ly

Theo nhà chức trách, nhóm Hoàng ập vào trường gà, bắn nhiều phát đe dọa khiến người chơi tháo chạy. Nhóm đối thủ không xuất hiện. Sau đó, Hoàng cùng các đàn em vứt dao tự chế, mang súng rời hiện trường.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), tất cả 8 khẩu súng bị thu giữ đều là vũ khí quân dụng.

Lan Vy