Giang hồ hỗn chiến vì khoản nợ 11 tỷ đồng liên quan bà trùm Hạnh 'Sự'

Hà NộiBạn vay tiền bà trùm Hạnh "Sự" rồi bỏ trốn, Vũ Quang Chiến phải đứng ra trả thay, sau đó xảy ra mâu thuẫn, xử lý nhau bằng súng trước cửa quán bia.

Vũ Quang Chiến, 67 tuổi, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Giết người. Bị can từng 3 lần bị phạt tù về các tội Đánh bạc và Mua bán trái phép chất ma túy, từng bị xử phạt hành chính về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.

VKS xác định, Chiến và bà trùm giang hồ Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") là bạn 30 năm. Năm 2015, ông này giới thiệu một người bạn ở Hải Phòng vay tiền bà Hạnh. Do bà "trùm" giang hồ chỉ quen biết Chiến nên ông này phải đứng ra chịu trách nhiệm về khoản vay.

Giữa năm 2022, Hạnh "Sự" thông báo rằng bạn Chiến còn nợ mình 11 tỷ đồng. Người bạn ở Hải Phòng cũng xác nhận, nhưng sau đó bỏ trốn, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.

Trong 11 tỷ đồng Hạnh "Sự" cho vay có 800 triệu của ông Sang, trú Hoài Đức.

Bà Hạnh "Sự" khi bị bắt hồi tháng 7/2025 trong vụ án cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Ngọc Bích

Ông Sang sau đó tìm Chiến để hỏi rõ sự việc. Trưa 15/5/2023, khi Chiến đang uống bia trên phố Đội Cấn (Hà Nội), ông Sang hẹn gặp. Chiến về nhà lấy khẩu súng đã nạp 6 viên đạn, giấu vào túi quần rồi quay lại ngồi đợi. Ông Sang đi cùng ba người quen.

Khoảng 14h, nhóm ông Sang đến quán bia, chất vấn về khoản nợ nhưng Chiến không trả lời. Khi ông Sang nói: "Nếu có nợ tiền của Hạnh thì thu xếp trả đi", Chiến tức giận, đứng dậy rút súng chĩa về phía ông Sang, chửi thề và nói: "Chỉ còn cái xác thôi, không có tiền".

Thấy vậy, một người trong nhóm ông Sang lao vào ôm, ghì Chiến xuống đất. Cùng lúc, hai đàn em đi cùng Chiến chạy tới, gồm Nguyễn Văn Lợi cầm một khẩu súng và một người chưa rõ lai lịch cầm gậy sắt ba khúc.

Chiến hô "giết chết chúng nó đi". Trong lúc giằng co, bị can nổ súng bắn vào bụng người đang khống chế mình. Nạn nhân sau đó tiếp tục bị hai người đi cùng Chiến dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu, mặt, gục xuống đường, thương tích 28%.

Gây án xong, nhóm Chiến bỏ trốn. Sau 2 năm 4 tháng, Chiến bị bắt tại Thái Bình. Bị can khai khẩu súng mua năm 2017 khi làm ăn khu vực biên giới Tây Ninh - Campuchia, giá 35 triệu đồng.

Nguyễn Văn Lợi hiện vẫn bỏ trốn. Người còn lại chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Vụ án dự kiến được TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Hạnh "Sự" là từng là đàn em của trùm giang hồ Năm Cam. Bà này có "số má" trong giới giang hồ ở Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM vào đầu những năm 2000; mang nhiều tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Tháng7/2025, Hạnh "Sự" cùng 4 nghi phạm bị bắt về tội Cưỡng đoạt tài sản.

