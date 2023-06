Giang hồ 'Cọp Bãi Bổn' ở Phú Quốc bị bắt

Kiên GiangVăn Thế Sự, biệt danh Cọp Bãi Bổn, cầm đầu nhóm bảo kê, tổ chức đánh bạc, giải quyết tranh chấp đất đai ở Phú Quốc bị bắt tạm giam.

Ngày 1/6, Sự, 35 tuổi; Huỳnh Văn Lắm, 39 tuổi cùng các đàn em Lý Minh Thương, 37 tuổi; Lê Quốc Thanh, 45 tuổi, tức "Thanh Gái"; Vũ Minh Hiếu, 26 tuổi bị Công an Kiên Giang bắt tạm giam về tội Giết người.

Văn Thế Sự bị công an bắt. Ảnh: Dương Đông

Theo cơ quan điều tra, nhóm Sự chuyên bảo kê cho các hoạt động tranh chấp, bao chiếm đất ở Phú Quốc với biểu hiện rất manh động. Họ thường dùng hàng "nóng" thực hiện các vụ phạm pháp, mất an ninh trật tự và gây hoang mang cho người dân địa phương.

Tháng 10/2022, nhóm Sự hỗn chiến với một băng khác ở xã Hàm Ninh, chém gục một người nhưng nạn nhân may mắn được cứu sống. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết việc triệt phá nhóm giang hồ này do Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an Kiên Giang làm.

Ngọc Tài - Dương Đông