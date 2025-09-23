Giang hồ Bình 'Kiểm' ra tòa trong vụ thu gom súng để bắt cóc người nổi tiếng

TP HCMAn ninh được siết chặt khi Nguyễn Đức Bình - tức Bình "Kiểm", và đồng phạm bị đưa ra xét xử về hành vi thu gom súng đạn nhằm bắt cóc ca sĩ, người mẫu nhưng bất thành.

Ngày 23/9, Bình (55 tuổi) và Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) bị TAND Khu vực 7 - TP HCM xét xử về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi); Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi, Vũ "Mèo") bị truy tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Lại Nam Phương bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Trong phạm vi vụ án này, 10 bị can khác bị truy tố về một trong các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình "Kiểm" lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Bình "Kiểm" từng nhiều lần vào tù ra trại, sẵn sàng gây hấn với nhiều băng nhóm giang hồ và từng thách thức ông trùm xã hội đen Trương Văn Cam (Năm Cam). Năm 2005, Bình cầm đầu vụ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê tống tiền 10 triệu USD. Hai năm sau, đại ca giang hồ này bị TAND TP HCM tuyên 28 năm tù về hàng loạt tội danh.

Mãn hạn tù, Bình tiếp tục quy tụ đàn em, lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, diễn viên hoặc cưỡng ép họ quan hệ tình dục rồi đăng hình ảnh lên web khiêu dâm để thu tiền.

Cơ quan công tố xác định Bình "Kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng từ tháng 4 đến 10/2024. Mục đích của Bình được cho là nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó sẽ dùng súng đe dọa, bắt cóc, ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng phạm tại Mỹ phát tán lên các website khiêu dâm để kiếm tiền.

Sau khi lên kế hoạch, Bình phân công đàn em đi gặp gỡ kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được băng nhóm này lên lịch sẵn. Để chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch, Bình liên hệ nhiều nguồn để mua súng đạn.

Đại ca giang hồ quen Phương và Vũ "Mèo" tại trại giam Chí Hòa. Đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, nghe Bình nói muốn tìm súng Tây Âu, Vũ tặng khẩu Beretta cùng 13 viên đạn. Hôm sau, tại quán lẩu dê của Chu Văn Hoàng Anh, Vũ trao súng cho Bình. Ông ta xem xong đưa Hoàng Anh cất giấu. Khi quán đóng cửa, Hoàng Anh chôn súng, đạn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng.

Nguyễn Tuấn An lúc bị bắt cùng số súng đạn mua về cho Bình Kiểm. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng tháng 8/2024, qua Nguyễn Tuấn An, Bình đặt mua thêm vũ khí từ Lào. An sau đó nhờ người mua được một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn, 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng, chuẩn bị đưa về Việt Nam thì bị công an Lào bắt giữ ngày 29/9/2024, sau đó chuyển giao cho Bộ Công an.

Ngoài ra, Bình chuyển 20 triệu đồng cho Trần Đình Thiện ở Vũng Tàu đặt mua súng quân dụng. Thiện sau đó nhờ Lê Minh Nghĩa mua giúp nhưng bị người này chiếm đoạt 21,3 triệu đồng.

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) tung quân bắt giữ băng nhóm Bình "Kiểm" ở TP HCM và nhiều địa điểm, ngăn chặn âm mưu của chúng. Nhà chức trách thu 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội

Liên quan đến hành vi phạm tội của một số bị can khác, cơ quan tố tụng đã tách vụ Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng ra thành vụ án khác để xử lý sau.

