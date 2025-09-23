Giang hồ Bình Kiểm nhận tội, khai 'đam mê súng từ nhỏ'

TP HCMAn ninh được siết chặt khi Nguyễn Đức Bình (Bình "Kiểm") và đồng phạm bị xét xử về hành vi thu gom súng đạn nhằm bắt cóc ca sĩ, người mẫu nhưng bất thành.

Sáng 23/9, Bình (55 tuổi) và Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) bị TAND Khu vực 7 - TP HCM xét xử về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dáng nhỏ thó, Bình "Kiểm" không khác nhiều so với lần ra tòa 16 năm trước trong vụ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê tống tiền 10 triệu USD. Đại ca giang hồ này tỏ ra bình thản khi được dẫn giải vào phòng xử, giọng nhỏ khi trả lời chủ tọa về nhân thân nhiều tiền án.

Giang hồ Bình 'Kiểm' ra tòa trong vụ thu gom súng để bắt cóc người nổi tiếng Bình "Kiểm" trả lời tòa về nhân thân. Video: Quốc Thắng

Liên quan vụ án, Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi); Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi, Vũ "Mèo") bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Lại Nam Phương bị truy tố Không tố giác tội phạm.

10 người còn lại bị truy tố về một trong các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình "Kiểm" hàng đầu (thứ hai bên phải) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Quốc Thắng

Bình "Kiểm" từng nhiều lần vào tù ra trại, sẵn sàng gây hấn với nhiều băng nhóm giang hồ và từng thách thức ông trùm xã hội đen Trương Văn Cam (Năm Cam). Năm 2005, Bình cầm đầu vụ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê tống tiền 10 triệu USD. Hai năm sau, đại ca giang hồ này bị TAND TP HCM tuyên 28 năm tù về hàng loạt tội danh.

Mãn hạn tù, Bình tiếp tục quy tụ đàn em, lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, diễn viên hoặc cưỡng ép họ quan hệ tình dục rồi đăng hình ảnh lên web khiêu dâm để thu tiền.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Quốc Thắng

Cơ quan công tố xác định Bình "Kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng từ tháng 4 đến 10/2024. Mục đích nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó sẽ dùng súng đe dọa, bắt cóc, ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng phạm tại Mỹ phát tán lên các website khiêu dâm để kiếm tiền.

Bình phân công đàn em đi gặp gỡ kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được băng nhóm này lên lịch sẵn. Bình liên hệ nhiều nguồn để mua súng đạn.

Bình quen Phương và Vũ "Mèo" tại trại giam Chí Hòa. Đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, nghe Bình nói muốn tìm súng Tây Âu, Vũ tặng khẩu Beretta cùng 13 viên đạn. Hôm sau, tại quán lẩu dê của Chu Văn Hoàng Anh, Vũ trao súng cho Bình. Ông ta xem xong đưa Hoàng Anh cất giấu. Khi quán đóng cửa, Hoàng Anh chôn súng, đạn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng.

Bình Kiểm khai 'mê súng từ hồi mười mấy tuổi'

Trả lời HĐXX, Bình Kiểm tỏ ra thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, cho biết mới ra tù tháng 4/2024, đến cuối tháng 9 thì bị bắt trở lại trong vụ án này.

Để làm rõ tính chất phạm tội của đại ca giang hồ này, chủ tọa đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các mối quan hệ, giao dịch súng đạn. Khai về nguồn gốc khẩu súng, Bình cho biết khi đến quán dê ở quận 12 - nơi bị cáo Hoàng Anh làm việc - thì được Vũ "Mèo" mang súng đến. Bị cáo có thử lên đạn, sau đó bỏ vào túi và đưa cho Hoàng Anh cất giữ.

Giọng điềm tĩnh, chủ tọa hỏi: "Bị cáo từng vào tù vì liên quan mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, giờ tiếp tục bị xử lý về tội này thì bị cáo thấy làm sao?". Ngập ngừng một lúc, Bình Kiểm nói mình "mê súng từ hồi mười mấy tuổi...".

Chủ tọa nhắc nhở: "Đã 55 tuổi rồi, đừng ám ảnh súng đạn mãi thế, phải thay đổi khác đi chứ. Giờ bị cáo còn đang phải đối diện với tù tội thì định ở tù đến bao giờ?". Bình cúi đầu im lặng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2024, qua Nguyễn Tuấn An, Bình đặt mua thêm vũ khí từ Lào. An sau đó nhờ người mua được một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn, 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng, chuẩn bị đưa về Việt Nam thì bị công an Lào bắt ngày 29/9/2024, sau đó chuyển giao cho Bộ Công an.

Ngoài ra, Bình chuyển 20 triệu đồng cho Trần Đình Thiện ở Vũng Tàu đặt mua súng quân dụng. Thiện sau đó nhờ Lê Minh Nghĩa mua giúp nhưng bị người này chiếm đoạt 21,3 triệu đồng.

Tham gia xét hỏi, đại diện VKS thẩm vấn Bình Kiểm về các tang vật bị thu giữ, trong đó 7 điện thoại. Bị cáo vẫn giữ thái độ thành khẩn, song cho rằng có nhiều vấn đề không thể nhớ chính xác vì bản thân "bị bệnh trầm cảm".

Tương tự Bình, các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng.

Dự kiến chiều nay tòa tuyên án.

Đại diện VKS công bố cáo trạng. Ảnh: Quốc Thắng

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) tung quân bắt giữ băng nhóm Bình "Kiểm" ở TP HCM và nhiều địa điểm, ngăn chặn âm mưu của chúng.

Nhà chức trách thu 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội

Liên quan đến hành vi phạm tội của một số bị can khác, cơ quan tố tụng đã tách vụ Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng ra thành vụ án khác để xử lý sau.

Hải Duyên - Quốc Thắng - Vũ Mai