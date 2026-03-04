Giảng đường Mỹ bùng nổ sinh viên U40, U50

Nhóm học viên 30-50 tuổi đang ngày càng đông ở nhiều đại học Mỹ với mục tiêu thăng tiến, "sống sót" trước sự càn quét của AI, hay tìm lại những đam mê bị quên lãng.

Tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), số học viên hệ đào tạo mở rộng (UCLA Extension) đã chạm mốc 33.500 người, vượt qua cả số sinh viên chính quy (32.600 người). Đáng chú ý, gần một nửa trong số đó đã bước qua tuổi 35.

UCLA Extension đang cung cấp hơn 90 chương trình đào tạo, từ thiết kế nội thất, kế toán, pháp lý, sản xuất âm nhạc, giáo dục mầm non đến các lớp lập kế hoạch nghỉ hưu, viết tiểu thuyết hay nghệ thuật cắm hoa Ikebana.

Ở Harvard Extension, độ tuổi trung bình của học viên là 32. Hầu hết đã có kinh nghiệm làm việc trên 10-12 năm, khoảng 25% sở hữu bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Các chuyên gia giáo dục đại học cho rằng sự biến động của nền kinh tế và cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên một "rào cản bất an" trên thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, các chứng chỉ nghề nghiệp hay bằng cấp giúp nhóm trung niên giữ vững vị thế hoặc chuyển nghề thuận lợi hơn.

"Những công nghệ mới phát triển quá nhanh. Với những người đã tốt nghiệp cách đây chỉ 5-10 năm, kiến thức của họ có thể đã hơi lỗi thời," Eric Deschamps, Giám đốc hệ đào tạo mở rộng tại Đại học Bắc Arizona, nói.

Cụ bà 90 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Texas. Ảnh: The University of North Texas

Tuy nhiên, thu nhập không phải động lực duy nhất. Nhiều người quay lại trường để tiếp tục những đam mê bị bỏ ngỏ của mình. Không ít chọn theo đuổi các lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo như nhiếp ảnh, sản xuất âm nhạc hay viết lách.

Khác với sinh viên trẻ còn tìm hướng đi, người học lớn tuổi thường có mục tiêu rõ ràng hơn. Họ xem giáo dục như khoản đầu tư dài hạn thay vì cột mốc cần hoàn thành.

Dù vậy, trở lại giảng đường đồng nghĩa với gánh nặng tài chính và mối lo về cân bằng việc học với công việc và cuộc sống thường nhật. Học phí các chương trình ngắn hạn thường thấp hơn hệ chính quy song vẫn là khoản đáng kể.

Nhiều trường vì thế thiết kế hình thức học linh hoạt, gồm học trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hoặc các lớp cấp tốc. Một số doanh nghiệp cũng hỗ trợ người lao động khi trở lại giảng đường.

Katie Swavely, trợ lý bộ phận tư vấn học tập của sinh viên tại UCLA, cho biết đã học thạc sĩ Nhân chủng học tại đây sau 10 năm tốt nghiệp đại học và có hai con.

"Tôi cảm thấy như mình không thực sự biết mình là ai hay muốn làm gì ngoài việc kiếm tiền trả các hóa đơn và sống sót. Chúng tôi phải tiết kiệm và xoay xở hết mức", cô kể. Sau cùng, nhờ khoản hỗ trợ học phí mà công ty tài trợ, Katie đã tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 2020.

Hải Yến (Theo AP News, Times of India, Harvard Extension)