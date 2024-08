Giăng bẫy 'vi phạm hợp đồng đặt cọc' chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Đồng ThápPhạm Văn Tính, 44 tuổi, cùng đồng phạm khoe có đá thiên thạch, dụ người mua đặt cọc 2 tỷ đồng rồi vu cho họ "vi phạm hợp đồng", chiếm đoạt tiền.

Ngày 29/8, Tính cùng các đồng phạm Nguyễn Hữu Phước, Dương Văn Kỉnh, Nguyễn Trung Hiếu và Phạm Văn Lũy (36 đến 45 tuổi) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Tính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Tính khai quen bà Phương (53 tuổi, ngụ Bình Định) thông qua một người bạn, khoe đang sở hữu thiên thạch có giá trị "khủng" và được nhiều người tìm mua. Bà Phương nói cũng muốn mua, nên cùng người bạn đến thị trấn Thường Thới Tiền thuê khách sạn, hẹn Tính đến bàn bạc thương vụ.

Ngày 4/8, hai bên gặp nhau ở quán cà phê, thống nhất sẽ ký hợp đồng mua bán thiên thạch. Mỗi bên đều phải đặt cọc (bên bán 200 triệu đồng, bên mua 2 tỷ), ai vi phạm hợp đồng sẽ bị mất tiền cọc.

Tối hôm đó, Tính mang két sắt đến khách sạn của bà Phương để hai bên cho tiền cọc vào. Tính giữ chìa khóa két, còn người mua giữ mật khẩu. Tính sau đó yêu cầu bà Phương đưa hợp đồng đã ký "để đi cúng, cầu cho giao dịch thành công" nhưng thực chất là để sửa lại nội dung đã ký.

Sáng 6/8, Tính cùng Phước, Kỉnh, Hiếu, Lũy đến khách sạn yêu cầu bà Phương đưa hai tỷ đồng vì cho rằng "đã vi phạm hợp đồng", phải mất cọc. Nếu bà không đưa tiền thì họ sẽ khiêng cả két sắt đi.

Bà Phương yêu cầu xem lại hợp đồng, hoảng hốt khi thấy nội dung có ràng buộc giao dịch phải thực hiện cách đó một ngày (do nhóm Tính đã sửa). Hai bên thương thảo, Tính đồng ý dời ngày mua bán với điều kiện bà Phương phải đưa trước 2 tỷ đồng làm tin, sau đó sẽ dẫn đi xem đá thiên thạch.

Các đồng phạm của Phạm Văn Tính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Phương tin lời, đưa tiền, kể cả tiền cọc của Tính nhưng sau đó bị nhóm này cắt toàn bộ liên lạc. Nạn nhân trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hồng Ngự lần lượt bắt Tính và đồng phạm. Các bị can khai không có đá thiên thạch, chỉ "giăng bẫy" người mua ký hợp đồng rồi vu cho họ vi phạm để chiếm đoạt tiền. Vụ án sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra theo thẩm quyền.

Ngọc Tài

*Tên nạn nhân đã thay đổi.