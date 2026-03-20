Giăng bẫy tâm linh, lừa bán thiên thạch giả cho nữ đại gia lấy 11 tỷ đồng

Ngày 20/3, Công an Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa bắt tạm giam Man Thăng Long, 50 tuổi, trú Hưng Yên; Tô Minh Quảng, 50 tuổi, ngụ Đà Nẵng; Vương Minh Cường, 50 tuổi, Hà Nội; và Mai Văn Cường, 43 tuổi, Tuyên Quang, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, đầu năm 2025, Long thấy trên mạng xã hội có nhiều người có nhu cầu mua thiên thạch với giá cao nên nảy sinh ý định làm giả để lừa tiền. Sau khi tự làm được một viên thiên thạch giả, Long thông đồng với Cường và Vương để tìm người mua.

"Con mồi" mà nhóm này hướng đến là những người giàu có, có "niềm tin thần bí" kiểu mu muội vào thiên thạch. Theo kịch bản, nếu tìm được khách, Long không trực tiếp giao dịch mà điều Quảng từ miền Nam ra đóng vai chủ hàng để ký hợp đồng mua bán, nhằm tăng độ uy tín, qua mặt khách.

Khi có người đồng ý mua, nhóm này yêu cầu giao dịch tại các địa điểm do chúng chỉ định, với lý do trước khi giao dịch phải làm lễ cúng. Trong quá trình giao dịch, Long sử dụng các thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua.

Tinh vi hơn, sau khi kết thúc giao dịch, chúng cho "thiên thạch" giả vào két sắt rồi niêm phong. Nhóm này yêu cầu người mua không được tự ý mở; nếu muốn mở phải mời họ đến làm lễ. Khi người mua nhiều lần yêu cầu đến mở niêm phong, chúng tìm cách trì hoãn bằng nhiều lý do.

Thiên thạch giả bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, nhóm Long đã lừa lấy 11 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội. Đầu tháng 3, nữ đại gia nghi ngờ bị lừa nên đã trình báo công an.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, 2 ôtô (tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng mua từ tiền chiếm đoạt được), 4 điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan.