Giăng bẫy dọc đường bắt nghi phạm vận chuyển heroin

Quảng BìnhBiên phòng Quảng Bình dàn 50 'quân' dọc 160 km, tạo hiện trường tai nạn… để bắt đôi nam nữ vận chuyển ma tuý.

Qua phá các chuyên án lớn, biên phòng Quảng Bình phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ vùng Tam giác vàng ở Thái Lan về Việt Nam rồi qua nước thứ ba tiêu thụ. Những đường dây này do các ông trùm người nước ngoài chỉ huy và điều khiển từ xa.

Ngày 8/9/2020, một ban chuyên án được xác lập. Suốt 4 tháng, trinh sát ngoại biên bám địa hình ở Lào, "hoá trang" nhiều vai để xâm nhập đường dây. Ngày 29/12/2020, trinh sát báo tin "hàng" được đưa đến bến xe Khăm Muộn (Lào), gửi theo xe tải về cho lưu học sinh Lào ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Ma tuý được đóng bánh mỏng cho vào đáy thùng xốp rồi ép tấm xốp khác lên, tạo thành thùng xốp hai đáy. Trong thùng xốp, "người gửi hàng" để bánh kẹo, tương, đồ ăn khô, đại tá Đinh Văn Lưu (Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm) cho hay.

2 ngày ‘cân não’ bắt đôi nam nữ vận chuyển 13kg heroin (bài tết) 13 kg heroin giấu dưới các thùng xốp hai đáy. Video: Quang Hà

Tối 30/12/2020, Ban chuyên án tung 50 cán bộ, chiến sĩ ém dọc 160 km ở đường Hồ Chí Minh từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) ra thành phố Vinh. Phương án này nhằm đảm bảo người nhận không bốc hàng giữa đường. Các phương tiện theo dõi dọc đường cũng được thay đổi liên tục để tránh bị phát hiện.

Tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Biên phòng Quảng Bình kiểm tra bí mật và phát hiện hàng trên xe, dù vậy phương tiện vẫn được nhập cảnh.

Trang và Diễm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Hà

8h30 ngày 30/12/2020, xe xuất phát từ Cửa khẩu Cha Lo, hướng về Vinh. Lúc này, Ban chuyên án thông báo với lực lượng hải quan, công an các tỉnh từ Quảng Bình ra Nghệ An, đề nghị phối hợp để phá án. Biên phòng chủ trì tất cả tình huống trên đường như cảnh sát giao thông chặn kiểm tra hành chính, giao hàng dọc đường...

Chiều cùng ngày, nhà chức trách ém quân ở điểm giao hàng dự kiến thì nhận tin người nhận yêu cầu xe tải giao hàng ở cầu Bến Thuỷ 1, cách vị trí dự kiến ban đầu khoảng 5 km.

Thời gian gấp rút, không thể sớm triển khai lực lượng ở vị trí mới, Ban chuyên án quyết định tạo tình huống tai nạn giao thông để kéo dài thời gian. Ngay khi các phương tiện và quân số triển khai xong, một chiếc xe hiệu Innova biển kiểm soát Quảng Ninh do một người đàn ông điều khiển tấp vào xe tải nhận hàng.

16h30, khi thùng xốp thứ 3 được bốc lên xe 7 chỗ, tài xế khoá cốp, lực lượng phá án xuất hiện, khoá tay. Bên dưới 3 thùng xốp 2 đáy là 3 bánh heroin, nặng 13 kg.

Lúc này giờ là cao điểm, người dân tụ tập xem quá đông, lực lượng phá án khó phán đoán đâu là đồng phạm của tài xế xe Innova nên nhanh chóng đưa người và hàng về trụ sở Công an Nghệ An để khai thác, theo đại tá Lưu.

Tài xế khai tên Khuất Đình Diễn (39 tuổi, trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đi cùng với Đặng Thị Thu Trang, đang ở tại khách sạn. Ban chuyên án ngay sau đó bắt Trang.

13 bánh heroin tang vật. Ảnh: Quang Hà

Trong lời khai ban đầu, Trang và Diễn đều từ chối nhận vận chuyển ma tuý song đến 2h sáng 31/12/2020 lại thừa nhận được thuê vận chuyển heroin từ TP Vinh ra Quảng Ninh với giá 200 triệu đồng.

Đến 9h ngày 31/12, Ban chuyên án đưa người và tang vật về Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để hoàn thành hồ sơ vụ án. "Khi đưa về, chúng tôi cũng phải bí mật và tăng cường người đề phòng bất trắc; kết thúc hai ngày đêm không ngủ", đại tá Lưu kể.

Theo ông Lưu, mỗi chuyên án là một bài toán, có những cách giải khác nhau "nhưng tuyệt đối phải bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án, nếu mọi công sức không sẽ bằng 0".

Từ hồ sơ do biên phòng bàn giao, Công an Quảng Bình đã khởi tố hai bị can trên về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Năm 2020, Biên phòng Quảng Bình phá thành công 9 chuyên án, thu gần 140 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 558 kg ma tuý đá, 13 kg heroin...

Hoàng Táo