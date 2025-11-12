Giăng bẫy điện khiến hàng xóm tử vong

Đồng ThápĐể ngăn chuột phá hại ruộng sen, ông Nguyễn Văn Tỉ, 64 tuổi, giăng bẫy bằng điện song khiến người bạn cùng xóm vướng vào, tử vong.

Ngày 12/11, ông Tỉ bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt về tội Giết người.

Theo điều tra, ông Tỉ thuê đất trồng sen ở xã Mỹ An Hưng, gần đây sen thường xuyên bị chuột cắn phá. Để bảo vệ mùa màng, ông mua dây chì về giăng quanh ruộng, kết nối nguồn điện tạo thành bẫy chuột, mở trong thời gian buổi tối, sáng sớm và túc trực trong chòi canh đến lúc ngắt điện.

Ruộng sen nơi ông Nguyễn Văn Tỉ giăng bẫy chuột bằng điện khiến hàng xóm tử vong. Ảnh: Thanh Thảo

Sáng 19/10, ông câu điện vào bẫy như thường ngày, song quên rút điện đã rời đi. Đến trưa, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tha, 59 tuổi, tử vong tại ruộng sen.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do điện giật từ bẫy của ông Tỉ. Nguồn điện đo được tại bẫy là 140 - 220 V.

Theo người nhà nạn nhân, chủ ruộng và ông Tha là bạn cùng xóm, từng cảnh báo việc bẫy chuột bằng điện là nguy hiểm song ông Tỉ không nghe.

Tại cơ quan điều tra, ông Tỉ thừa nhận hành vi, hối hận vì nóng vội muốn diệt chuột, lại bất cẩn mà gây ra án mạng.

Ngọc Tài - Thanh Thảo