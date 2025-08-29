Gian hàng PNJ tại triển lãm thành tựu đất nước hút khách

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp tổ chức. Sự kiện giới thiệu thành tựu nổi bật suốt 80 năm kiến thiết đất nước trên nhiều lĩnh vực gồm: an ninh quốc phòng, công nghiệp - công nghệ, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa...

Bên cạnh không gian trưng bày của Bộ, ngành và 34 địa phương, triển lãm quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu. Các đơn vị cùng "vẽ" bức tranh rực rỡ về kinh tế Việt Nam qua 80 năm cùng khát vọng vươn mình trong tương lai.

Thời gian: từ ngày 28/8 đến 5/9