Gian hàng PNJ tại triển lãm thành tựu đất nước hút khách

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là một trong số ít đại diện ngành bán lẻ trang sức góp mặt tại triển lãm thành tựu đất nước, gian hàng được bố trí tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc". Nơi đây quy tụ các thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành, có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu, mang tính tiên phong, đại diện cho loạt sáng kiến, phát minh mang tầm khu vực lẫn quốc tế.
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là một trong số ít đại diện ngành bán lẻ trang sức góp mặt tại triển lãm thành tựu đất nước, gian hàng được bố trí tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc". Nơi đây quy tụ các thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đầu ngành, có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu, mang tính tiên phong, đại diện cho loạt sáng kiến, phát minh mang tầm khu vực lẫn quốc tế.
PNJ mang đến loạt hoạt động tương tác nổi bật gồm: bức tường “Thời gian” điểm lại những cột mốc quan trọng trong 37 năm thương hiệu phát triển; trưng bày các bộ sưu tập lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc.
PNJ mang đến loạt hoạt động tương tác nổi bật gồm: bức tường “Thời gian” điểm lại những cột mốc quan trọng trong 37 năm thương hiệu phát triển; trưng bày các bộ sưu tập lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc.
Các hoạt động minigame tại gian hàng cùng những phần quà hấp dẫn du khách. Tính riêng hai ngày đầu khai trương, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách tham quan.
Các hoạt động minigame tại gian hàng cùng những phần quà hấp dẫn du khách. Tính riêng hai ngày đầu khai trương, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách tham quan.
Nhiều bạn trẻ lẫn người lớn thích thú với hoạt động chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.
Nhiều bạn trẻ lẫn người lớn thích thú với hoạt động chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.
Các gia đình ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành diện áo đỏ, đội nón cờ đỏ sao vàng, check-in tại gia hàng.
Các gia đình ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành diện áo đỏ, đội nón cờ đỏ sao vàng, check-in tại gia hàng.
Nhiều bóng áo dài chụp ảnh lưu niệm với loạt sản phẩm đặc trưng PNJ.
Nhiều bóng áo dài chụp ảnh lưu niệm với loạt sản phẩm đặc trưng PNJ.
Nhân viên giới thiệu khách mời các bộ sưu tập Trầu cau, Lá ngọc cành vàng, Cột mốc vàng son, Vương xà trấn bảo, Mạnh mẽ vươn tầm...
PNJ được ví như “mảnh ghép vàng” trong hành trình kiến thiết kinh tế sau đổi mới. Chất “vàng’ đại diện cho lĩnh vực kinh doanh của đơn vị 37 năm qua, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt và thành tựu công ty đóng góp vào tiến trình phát triển, hội nhập quốc tế, gắn liền chuyển động của kinh tế đất nước.
Nhân viên giới thiệu khách mời các bộ sưu tập Trầu cau, Lá ngọc cành vàng, Cột mốc vàng son, Vương xà trấn bảo, Mạnh mẽ vươn tầm...
PNJ được ví như “mảnh ghép vàng” trong hành trình kiến thiết kinh tế sau đổi mới. Chất “vàng’ đại diện cho lĩnh vực kinh doanh của đơn vị 37 năm qua, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt và thành tựu công ty đóng góp vào tiến trình phát triển, hội nhập quốc tế, gắn liền chuyển động của kinh tế đất nước.
Đông Vệ
Ảnh: Sơn Tùng
|Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp tổ chức. Sự kiện giới thiệu thành tựu nổi bật suốt 80 năm kiến thiết đất nước trên nhiều lĩnh vực gồm: an ninh quốc phòng, công nghiệp - công nghệ, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa...
Bên cạnh không gian trưng bày của Bộ, ngành và 34 địa phương, triển lãm quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu. Các đơn vị cùng "vẽ" bức tranh rực rỡ về kinh tế Việt Nam qua 80 năm cùng khát vọng vươn mình trong tương lai.
Thời gian: từ ngày 28/8 đến 5/9
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thuộc xã Đông Anh, Hà Nội