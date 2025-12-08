Gian hàng LPBank tại Vietnam Happy Fest 2025 hút khách tham quan

LPBank đồng hành Vietnam Happy Fest 2025 với gian hàng trải nghiệm tài chính số, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận tiện.

Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra ngày 5-7/12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), thu hút lượng lớn người dân và du khách. Tại sự kiện Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mang đến gian hàng với chủ đề "Chạm lộc phát - Chạm hạnh phúc", tạo điểm nhấn bằng các hoạt động tương tác và trải nghiệm sản phẩm số.

Gian hàng ghi nhận hàng nghìn lượt khách ghé thăm, nhận quà và tham gia các trò chơi, qua đó giúp đơn vị giới thiệu rõ hơn những tiện ích tài chính số như ứng dụng ngân hàng số, tính năng Sinh lời lộc phát và các dòng thẻ tín dụng quốc tế. Đại diện LPBank cho biết, việc tham dự Vietnam Happy Fest là một phần trong chiến lược đẩy mạnh tiếp cận cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa - xã hội.

Gian hàng của ngân hàng tại Vietnam Happy Fest 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Ảnh: LPBank

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngân hàng tập trung phát triển các nền tảng công nghệ, nhằm giúp người dùng tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện. Thông qua các ứng dụng tiện ích và giao diện cá nhân hóa, LPBank mong muốn biến các điểm chạm tài chính trở thành những "điểm chạm hạnh phúc", giúp mỗi cá nhân, hộ gia đình quản lý nguồn lực hiệu quả và hướng tới cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Hơn 17 năm hoạt động, ngân hàng xây dựng nền tảng tài chính dựa trên ba yếu tố: hiệu quả, tốc độ và tính phổ cập. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay cho thấy tổng tài sản của đơn vị vượt 539.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 23,9%, đưa LPBank vào nhóm ngân hàng hoạt động hiệu quả của hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (ngoài cùng bên trái), Chánh văn phòng Quản trị, đại diện ngân hàng nhận kỷ niệm chương của chương trình Vietnam Happy Fest. Ảnh: LPBank

Song song đà tăng trưởng, tinh thần "Lộc phát" còn được thể hiện rõ nét qua mạng lưới giao dịch trải rộng tại 34 tỉnh, thành, phủ sóng ở khu vực nông thôn và đô thị loại II. Nhờ đó, dòng vốn ưu đãi của LPBank tiếp cận sâu rộng tới khách hàng, giúp người dân an tâm sản xuất và mở rộng sinh kế. Bên cạnh đó, ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm, từ giải pháp Sinh lời lộc phát, ứng dụng Ngân hàng số LPBank đến thẻ tín dụng quốc tế JCB Ultimate. Mỗi sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính khác nhau và hỗ trợ người dùng tối ưu hóa nguồn lực.

Nhân viên ngân hàng tại sự kiện. Ảnh: LPBank

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, LPBank duy trì nhiều chương trình an sinh xã hội. Ngân hàng đã hỗ trợ xây mới hơn 2.500 nhà tình nghĩa, xây dựng 280 trường học, thành lập 15 quỹ "Khuyến học - khuyến tài" và đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ thiên tai. Các hoạt động này cho thấy định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội và mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững của ngân hàng này.

Trong thời gian tới, LPBank cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện văn hóa - cộng đồng, nhằm đưa các giá trị tài chính bền vững đến gần hơn với người dân và hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng đồng hành của mọi nhà.

Hoàng Đan