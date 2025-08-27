Gian hàng lấy cảm hứng từ tre của Bamboo Airways tại triển lãm thành tựu đất nước

Không gian trưng bày của Bamboo Airways tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm được thiết kế với ý tưởng từ rừng tre, tượng trưng cho sức sống và sự vươn lên.

Bamboo Airways góp mặt tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), từ 28/8 đến 5/9.

Gian hàng của Bamboo Airways nằm tại sân Tây, phân khu triển lãm ngoài trời, với thiết kế chủ đạo lấy cảm hứng từ rừng tre. Theo đại diện thương hiệu, hình ảnh cây tre biểu trưng cho sức sống kiên cường và khát vọng không ngừng vươn lên của toàn dân tộc. Hãng hàng không tái hiện rừng tre như một không gian văn hóa sáng tạo, nơi truyền thống giao thoa cùng các trải nghiệm tiên tiến hiện đại, khắc họa tinh thần phát triển và hướng tới một tương lai xanh, bền vững của ngành hàng không Việt Nam.

"Ngoài ghi dấu ấn tượng về mặt thiết kế, gian hàng còn giàu tính tương tác, mang đến cho khách tham quan chuỗi trải nghiệm đa dạng, độc đáo", đại diện hãng nói.

Du khách có thể tham gia các hoạt động check-in nhận quà cùng các biểu tượng đặc trưng của hãng như "Bé Măng Hạnh phúc", "Rừng Tre Cách Mạng", hay "Khoang tàu Hòa Bình" với logo Fly Green - dấu ấn xanh của Bamboo Airways.

Sơ đồ không gian Bamboo Airways tại Triển lãm Thành tựu đất nước. Ảnh: Bamboo Airways

Khách tham quan có thể trải nghiệm không gian "Tiệm Mậu dịch Bamboo" với loạt sản phẩm lưu niệm, từ bộ sưu tập Gia đình Bé Măng, pin cài áo phiên bản giới hạn, móc khóa cửa sổ máy bay xoay 360 độ cho đến trà sữa, cà phê muối. Song song đó, "Chiến hào Bamboo" tái hiện không gian phòng chờ thương gia sang trọng, tinh tế, mang đến cho hành khách những dịch vụ đẳng cấp của Bamboo Airways.

Tâm điểm của gian trưng bày chính là hoạt động trải nghiệm "Chuyến bay Độc lập", lần đầu tiên được Bamboo Airways phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không AESC đem tới cho khách hàng. Khách tham quan có thể khám phá buồng lái phi công, tìm hiểu cấu tạo kỹ thuật máy bay, đồng thời trực tiếp cảm nhận phong cách phục vụ của Bamboo Airways. Trải nghiệm này hứa hẹn mang đến cho du khách những cảm nhận về "những chuyến bay của sự hiếu khách" theo định hướng của hãng.

Đại diện Bamboo Airways cho biết thông qua Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Bamboo Airways mong muốn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định dấu ấn của hàng không Việt Nam trên bầu trời.

"Không gian Rừng Tre là nơi để hành khách cùng nhìn lại chặng đường quá khứ - hiện tại - tương lai của Bamboo Airways, đồng thời sẻ chia khát vọng bay cao, bay xa, bay xanh với niềm tự hào dân tộc", người này cho biết thêm.

Khu vực triển lãm của Bamboo Airways thuộc không gian trưng bày chủ đề "Khát vọng bầu trời", nằm trong phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề Hội nhập và Phát triển. Đây là khu vực giới thiệu thành tựu và định hướng phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Máy bay Bamboo Airways với sắc xanh đặc trưng. Ảnh: Bamboo Airways

Ngoài gian hàng Bamboo Airways, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu phản ánh hành trình hơn nửa thế kỷ của ngành. Từ những ngày đầu đầy khó khăn sau khi đất nước giành độc lập, đến thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế, hiện đại hóa hạ tầng hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn bay.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" quy tụ 230 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời rộng 250.900 m2, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong 80 năm qua.

Yên Chi