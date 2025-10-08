Gian hàng Lacbird kết nối công nghệ, văn hóa Việt tại VIIE 2025

Lacbird giới thiệu các sản phẩm công nghệ, hướng đến giá trị văn hóa truyền thống tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam VIIE 2025.

Tại triển lãm, Lacbird ra mắt cộng đồng đổi mới sáng tạo Việt Nam với vai trò là công ty công nghệ, có các lĩnh vực cốt lõi: văn hóa, giáo dục, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều người tham dự quan tâm tới các sản phẩm game giáo dục cho trẻ em. Ảnh: Lacbird

Điểm nhấn văn hóa tại gian hàng là các game và ứng dụng số, truyền tải những giá trị truyền thống, tái hiện các trò chơi dân gian và đời sống của người Việt. Bên cạnh mảng game và giáo dục sáng tạo, công ty này cũng chú trọng các giải pháp công nghệ, quảng bá văn hóa Việt đến giới trẻ.

Gian hàng của Lacbird tại sự kiện giới thiệu các giải pháp an ninh mạng và AI từ Stormbird. Đây là nền tảng về công nghệ chống bot tự động tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp bảo mật, bảo vệ hệ thống trực tuyến khỏi tấn công DDoS.

Trình diễn khả năng bảo vệ của Stormbird trước những cuộc tấn công mạng tại triển lãm. Ảnh: Lacbird

Ông Hoàng Bảo Long, CEO Lacbird cho biết, doanh nghiệp định vị phát triển theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo gắn liền với bản sắc văn hóa Việt. "Lacbird kết hợp công nghệ và văn hóa dân tộc trong các sản phẩm, kỳ vọng đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi số và phát triển quốc gia", ông nói.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Tài chính tổ chức, diễn ra ngày 1-3/10 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Sự kiện quy tụ hàng trăm đại biểu, là không gian kết nối các thành tố của hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao năm 2045.

Nhiều đơn vị lớn như Meta, Google cùng các doanh nghiệp công nghệ tham gia sự kiện VIIE 2025. Ảnh: Lacbird

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị giới thiệu giải pháp công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực như AI, Robot, STEM... bao gồm các doanh nghiệp đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản. Các sản phẩm này minh chứng cho vai trò của đổi mới sáng tạo và công nghệ trong phát triển kinh tế bền vững.

Quang Anh