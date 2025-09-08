Gian hàng của Sun Group tại triển lãm A80 hút khách tham quan

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, mở cửa từ 28/8 và kéo dài đến hết 5/9. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc Gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, hút lượng lớn khách tham quan.
Triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay với hàng trăm không gian trải nghiệm được đầu tư công phu, hội tụ hàng nghìn hiện vật, hình ảnh sống động. Các gian hàng kể lại hành trình phát triển của đất nước qua thành tựu nổi bật của các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng những doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu.
Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, mở cửa từ 28/8 và kéo dài đến hết 5/9. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc Gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, hút lượng lớn khách tham quan.
Triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay với hàng trăm không gian trải nghiệm được đầu tư công phu, hội tụ hàng nghìn hiện vật, hình ảnh sống động. Các gian hàng kể lại hành trình phát triển của đất nước qua thành tựu nổi bật của các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng những doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu.
Góp mặt tại sự kiện, Tập đoàn Sun Group mang đến gian hàng với thiết kế mô phỏng "chuyến bay nghệ thuật". Không gian này kết hợp các yếu tố sáng tạo và tương tác trực tiếp, tái hiện hành trình phát triển gần hai thập niên của doanh nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước.
Thông qua hình ảnh và công nghệ trình chiếu hiện đại, đơn vị giới thiệu các dự án đã triển khai trên ba miền. Đại diện doanh nghiệp cho biết, những dự án đã triển khai góp phần nào thay đổi diện mạo điểm đến và phát triển lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Góp mặt tại sự kiện, Tập đoàn Sun Group mang đến gian hàng với thiết kế mô phỏng "chuyến bay nghệ thuật". Không gian này kết hợp các yếu tố sáng tạo và tương tác trực tiếp, tái hiện hành trình phát triển gần hai thập niên của doanh nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước.
Thông qua hình ảnh và công nghệ trình chiếu hiện đại, đơn vị giới thiệu các dự án đã triển khai trên ba miền. Đại diện doanh nghiệp cho biết, những dự án đã triển khai góp phần nào thay đổi diện mạo điểm đến và phát triển lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Khách tham quan được trải nghiệm không gian sáng tạo gồm 5 zone tương ứng với 5 "trạm dừng" của chuyến bay xuyên Việt. Tại zone 1, "Phòng chờ hạng thương gia", du khách nhận "hộ chiếu du ngoạn Việt Nam" và thẻ lên máy bay SPA001.
Khách tham quan được trải nghiệm không gian sáng tạo gồm 5 zone tương ứng với 5 "trạm dừng" của chuyến bay xuyên Việt. Tại zone 1, "Phòng chờ hạng thương gia", du khách nhận "hộ chiếu du ngoạn Việt Nam" và thẻ lên máy bay SPA001.
Hộ chiếu được thiết kế được thiết kế riêng, phát miễn phí với số lượng giới hạn dành cho khách tham quan. Mỗi trang trong cuốn hộ chiếu mô phỏng hình thức postcard, giới thiệu hình ảnh và thông tin về các dự án do Sun Group triển khai tại ba miền Việt Nam.
Hộ chiếu được thiết kế được thiết kế riêng, phát miễn phí với số lượng giới hạn dành cho khách tham quan. Mỗi trang trong cuốn hộ chiếu mô phỏng hình thức postcard, giới thiệu hình ảnh và thông tin về các dự án do Sun Group triển khai tại ba miền Việt Nam.
Zone 2 mang tên Hành lang cảm xúc, với 6 màn hình LCD lớn mô phỏng như những ô cửa sổ máy bay. Từ đây người tham quan xem được hành trình chuyển mình của nhiều vùng đất từ hoang sơ, trở thành điểm đến lễ hội, giải trí, hút hàng triệu du khách.
Zone 2 mang tên Hành lang cảm xúc, với 6 màn hình LCD lớn mô phỏng như những ô cửa sổ máy bay. Từ đây người tham quan xem được hành trình chuyển mình của nhiều vùng đất từ hoang sơ, trở thành điểm đến lễ hội, giải trí, hút hàng triệu du khách.
Tại khu vực Zone 3 với tên gọi Hành trình ánh dương, khách tham quan được trải nghiệm bản đồ tương tác, tái hiện quá trình hình thành và phát triển các dự án tiêu biểu của Sun Group trong gần hai thập niên qua. Khi chạm vào từng điểm đến trên bản đồ, các hình ảnh minh họa sẽ xuất hiện trên màn hình để cung cấp thông tin về từng địa phương.
Khách tham quan sẽ thấy Sa Pa đã thay đổi với hệ thống cáp treo Fansipan, góp phần hỗ trợ du khách tiếp cận đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Quảng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa là những địa phương có thêm các khu du lịch được đầu tư, mở rộng hoạt động quanh năm. Đà Nẵng được biết đến với công trình Cầu Vàng, Tây Ninh với quần thể tâm linh tại Núi Bà Đen, còn Phú Quốc phát triển thêm các khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch quốc tế.
Tại khu vực Zone 3 với tên gọi Hành trình ánh dương, khách tham quan được trải nghiệm bản đồ tương tác, tái hiện quá trình hình thành và phát triển các dự án tiêu biểu của Sun Group trong gần hai thập niên qua. Khi chạm vào từng điểm đến trên bản đồ, các hình ảnh minh họa sẽ xuất hiện trên màn hình để cung cấp thông tin về từng địa phương.
Khách tham quan sẽ thấy Sa Pa đã thay đổi với hệ thống cáp treo Fansipan, góp phần hỗ trợ du khách tiếp cận đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Quảng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa là những địa phương có thêm các khu du lịch được đầu tư, mở rộng hoạt động quanh năm. Đà Nẵng được biết đến với công trình Cầu Vàng, Tây Ninh với quần thể tâm linh tại Núi Bà Đen, còn Phú Quốc phát triển thêm các khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch quốc tế.
Zone 4, "Beloved Vietnam" - Yêu Việt Nam qua từng chuyến đi, đây là nơi du khách có thể chụp ảnh check-in với các công trình biểu tượng.
Zone 4, "Beloved Vietnam" - Yêu Việt Nam qua từng chuyến đi, đây là nơi du khách có thể chụp ảnh check-in với các công trình biểu tượng.
Zone 4 được thiết kế với mái vòm mô phỏng mặt trời, hiệu ứng trình diễn 3D mapping 360 độ. Từ khu vực này, khách tham quan có thể theo dõi hành trình qua các địa phương như đỉnh Fansipan (Lào Cai), Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Núi Bà Đen (Tây Ninh) và Phú Quốc.
Tại mỗi điểm đến, không gian trưng bày tái hiện một số công trình du lịch tiêu biểu như tuyến cáp treo Fansipan, Cầu Vàng tại Bà Nà, quần thể tâm linh tại Núi Bà Đen, hay tổ hợp giải trí tại Phú Quốc với thị trấn Hoàng Hôn và show diễn đa phương tiện Kiss of The Sea - từng được ghi nhận kỷ lục Guinness.
Zone 4 được thiết kế với mái vòm mô phỏng mặt trời, hiệu ứng trình diễn 3D mapping 360 độ. Từ khu vực này, khách tham quan có thể theo dõi hành trình qua các địa phương như đỉnh Fansipan (Lào Cai), Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Núi Bà Đen (Tây Ninh) và Phú Quốc.
Tại mỗi điểm đến, không gian trưng bày tái hiện một số công trình du lịch tiêu biểu như tuyến cáp treo Fansipan, Cầu Vàng tại Bà Nà, quần thể tâm linh tại Núi Bà Đen, hay tổ hợp giải trí tại Phú Quốc với thị trấn Hoàng Hôn và show diễn đa phương tiện Kiss of The Sea - từng được ghi nhận kỷ lục Guinness.
Chặng cuối cùng Zone 5, "The Future of the Sun" giới thiệu tầm nhìn tương lai của Sun Group, với các dự án đang triển khai như Xanh Island Cát Bà, Nhà hát Opera Hồ Tây, Bệnh viện Mặt Trời, tháp Aspira Tower Phú Quốc và mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo đại diện doanh nghiệp, hình ảnh hoàng hôn trên màn hình LED kết thúc chuyến hành trình nhưng mở ra kỳ vọng về một Việt Nam hiện đại và phát triển trong kỷ nguyên mới.
Chặng cuối cùng Zone 5, "The Future of the Sun" giới thiệu tầm nhìn tương lai của Sun Group, với các dự án đang triển khai như Xanh Island Cát Bà, Nhà hát Opera Hồ Tây, Bệnh viện Mặt Trời, tháp Aspira Tower Phú Quốc và mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo đại diện doanh nghiệp, hình ảnh hoàng hôn trên màn hình LED kết thúc chuyến hành trình nhưng mở ra kỳ vọng về một Việt Nam hiện đại và phát triển trong kỷ nguyên mới.
Đại diện Sun Group cho biết, với thiết kế kết hợp nhiều trải nghiệm tương tác và các khung hình trực quan, gian hàng của Sun Group tại Triển lãm A80 giới thiệu hành trình phát triển của tập đoàn trong 18 năm qua, cùng định hướng xây dựng các điểm đến du lịch và hạ tầng. Không gian triển lãm mang đến cơ hội khám phá những công trình đã được triển khai trên cả nước, từ đó phác họa phần nào diện mạo của ngành du lịch và phát triển đô thị trong giai đoạn đổi mới.
Đại diện Sun Group cho biết, với thiết kế kết hợp nhiều trải nghiệm tương tác và các khung hình trực quan, gian hàng của Sun Group tại Triển lãm A80 giới thiệu hành trình phát triển của tập đoàn trong 18 năm qua, cùng định hướng xây dựng các điểm đến du lịch và hạ tầng. Không gian triển lãm mang đến cơ hội khám phá những công trình đã được triển khai trên cả nước, từ đó phác họa phần nào diện mạo của ngành du lịch và phát triển đô thị trong giai đoạn đổi mới.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: Sun Group