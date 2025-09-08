Gian hàng của Sun Group tại triển lãm A80 hút khách tham quan

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, mở cửa từ 28/8 và kéo dài đến hết 5/9. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc Gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, hút lượng lớn khách tham quan.

Triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay với hàng trăm không gian trải nghiệm được đầu tư công phu, hội tụ hàng nghìn hiện vật, hình ảnh sống động. Các gian hàng kể lại hành trình phát triển của đất nước qua thành tựu nổi bật của các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng những doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu.