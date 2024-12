Giảm triệu chứng cúm và RSV với bào tử lợi khuẩn dạng nhỏ giọt

Dung dịch nước muối sinh lý LiveSpo Navax chứa bào tử lợi khuẩn Bacillus, có khả năng phòng ngừa nhiễm virus cúm và RSV hiệu quả.

RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ, nguy hiểm với trẻ dưới hai tuổi. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nên việc chủ động phòng ngừa là "chìa khóa" để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Hai nghiên cứu khoa học đăng tải trên tạp chí Scientific Reports thuộc hệ thống Nature đã chứng minh, sử dụng bào tử lợi khuẩn Bacillus có tác dụng làm giảm nhanh hơn các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, trong đó có RSV và cúm. Trong thời gian điều trị, bào tử lợi khuẩn được chứng minh an toàn, không ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào trong các nhóm đối chứng có sự thay đổi bất thường.

Các nghiên cứu cho thấy, cơ chế tương tác giữa bào tử lợi khuẩn Bacillus với virus và hệ thống miễn dịch niêm mạc mũi dựa trên liên kết không đặc hiệu. Bacillus bám dính và cạnh tranh chỗ bám trên niêm mạc mũi họng với vi khuẩn, virus, đồng thời bất hoạt virus và vi khuẩn.

Ngoài ra, bào tử Bacillus còn tăng cường miễn dịch bằng cách sản sinh IgA và giảm cytokine gây viêm ở đường mũi, từ đó giảm nhanh triệu chứng viêm đường hô hấp cấp. Đặc biệt, khi xịt, nhỏ LiveSpo Navax trực tiếp vào mũi còn có khả năng giảm đồng thời lượng virus cúm và nồng độ vi khuẩn đồng nhiễm, hỗ trợ tăng hiệu quả của liệu pháp điều trị, bảo vệ hệ hô hấp cho trẻ toàn diện hơn.

LiveSpo Navax dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, là dung dịch nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) chứa 24 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus subtilis và B. clausii trong mỗi hộp 10 ống. Sản phẩm ứng dụng công nghệ tiền hoạt hóa và tinh chế bào tử lợi khuẩn từ LiveSpo Pharma, thuộc thế hệ men vi sinh thứ 6 - thế hệ tiên tiến hiện nay.

Sản phẩm Bào tử lợi khuẩn LiveSpo NAVAX. Ảnh: LiveSpo

Theo đại diện nhãn hàng, LiveSpo Navax không chỉ giúp làm sạch mũi họng mà còn hỗ trợ ngăn ngừa virus (RSV, cúm...), giảm nguy cơ viêm đường hô hấp và tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho trẻ.

"Tác dụng của LiveSpo Navax dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã được kiểm chứng lâm sàng bởi các chuyên gia y tế thuộc Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng và bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng của Đại học Y Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Hoà Anh - Chủ tịch, Nhà sáng lập công ty TNHH LiveSpo Pharma cho biết.

Sản phẩm LiveSpo Navax được giới thiệu tại Hội nghị tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ toàn quốc lần thứ 27. Ảnh: LiveSpo

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản phẩm có khả năng giảm tỷ lệ trẻ bị cảm lạnh, nghỉ học do ốm và phải dùng thuốc hạ sốt vì có tác dụng phòng ngừa nhiễm cả virus lẫn vi khuẩn. "Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp điều hòa miễn dịch và cân bằng hệ vi sinh vật đường hô hấp, thông qua việc tăng mật độ các loài vi khuẩn có lợi và giảm các loài gây bệnh, mang lại sự bảo vệ toàn diện cho sức khỏe hô hấp của trẻ, đồng thời hạn chế sử dụng kháng sinh, nhất là với trẻ dưới hai tuổi", TS Nguyễn Hòa Anh nhấn mạnh.

LiveSpo Navax được thiết kế dưới dạng ống tiện lợi giúp bố mẹ dễ dàng sử dụng cho bé, tiện lợi bảo quản. Một ống sử dụng được trong 48 giờ. Sản phẩm hiện phân phối tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Vào thời điểm giao mùa, đặc biệt trong thời tiết thu - đông lạnh khô, đây cũng được xem là thời điểm dễ bùng phát dịch cúm và RSV. Do đó, ngoài việc vệ sinh tay chân sạch sẽ, đeo khẩu trang và giữ ấm cơ thể, việc sử dụng LiveSpo Navax để vệ sinh tai mũi họng hàng ngày là một trong những giải pháp an toàn, hữu hiệu giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh đường hô hấp để bé khỏe mạnh và cha mẹ an tâm hơn.

Thế Đan