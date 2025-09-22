Giảm thời gian cấp giấy miễn thị thực còn một ngày

Thời gian cấp giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ rút ngắn từ hai ngày làm việc xuống một ngày, theo quyết định của Thủ tướng ngày 21/9.

Đây là nội dung trong phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao năm 2025.

Ngoài rút ngắn thời gian, Thủ tướng yêu cầu bổ sung hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính với thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài.

Khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội hôm 8/3/2022. Ảnh: Giang Huy

Giấy miễn thị thực là giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam, được cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Loại giấy này thay thế thị thực để nhập cảnh Việt Nam với mục đích thăm thân, giải quyết việc riêng. Mỗi người được cấp một giấy riêng; trẻ em chung hộ chiếu với cha mẹ sẽ được cấp chung với cha mẹ.

Hiện có hai loại giấy miễn thị thực, gồm loại dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; và loại sổ, dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp, hoặc người dùng hộ chiếu của nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao.

Theo quy định, giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 5 năm và phải ngắn hơn thời hạn sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 6 tháng.

Vũ Tuân