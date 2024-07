Giảm tầng cao công trình tại dự án hơn 1 tỷ USD ở Thanh Hóa

Thanh Hóa vừa điều chỉnh giảm tầng cao các công trình tại khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng tại TP Sầm Sơn.

Thông tin này được nêu trong quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu I.1). Dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 550 ha, vốn gần 25.000 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ USD.

Theo đó, 9 lô đất hỗn hợp cao 15-24 tầng sẽ điều chỉnh thành 15-20 tầng. Như vậy, chiều cao tối đa của các công trình là 20 tầng. Số tầng hầm tại các ô đất này cũng thay đổi từ 3 thành 2-3 tầng. Tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc giảm tầng cao nhằm đảm bảo thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Cùng với đó, diện tích xây dựng trường mầm non, khu dịch vụ công cộng của dự án được điều chỉnh tăng. Cụ thể, diện tích sàn trường mầm non tại các lô đất là 4.000 m2, công trình công cộng 6.500 m2. Lý do điều chỉnh nhằm đáp ứng diện tích đủ lớn nhu cầu tốt hơn cho cộng đồng cư dân trong khu vực. Các nội dung khác giữ nguyên theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ dự này do UBND tỉnh duyệt trước đây.

Dự án này được khởi công từ cuối năm 2020 gồm nhiều hạng mục như khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ, khu công viên vui chơi giải trí và đô thị Nam Sông Mã. Đến nay, nhiều công trình như khu nhà phố thương mại, quảng trưởng biển, công viên nước tại đại dự án này đã vận hành.

Bất động sản Thanh Hóa thời gian qua thu hút loạt dự án khu đô thị mới đón đầu việc tiếp tục mở rộng quy hoạch của tỉnh này. Tốc độ tăng trưởng của địa phương này thời gian qua đạt khá, với GRDP năm 2023 đạt 7,01%. Sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương này đạt 11,5%.

Anh Tú