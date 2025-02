Giảm giá nhiều dịch vụ tới 50% để kích cầu du lịch 2025

Chương trình kích cầu du lịch 2025 có nhiều ưu đãi về giá cả, dịch vụ, trải nghiệm cho khách du lịch nhằm đạt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ngày 26/2 ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 năm 2025 của Chính phủ và chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu".

Chương trình kích cầu năm nay có nhiều ưu đãi về giá cả, dịch vụ cũng như tăng tính trải nghiệm cho du khách. Các sản phẩm dịch vụ như vận tải khách, lưu trú, ăn uống, giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe được ưu đãi lên đến 50%. Các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh miễn, giảm phí tham quan cho khách du lịch theo quy định pháp luật.

Ôtô xếp hàng vào các vườn mận ở Mộc Châu đầu tháng 2. Ảnh: Quang Kiên

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện với nội dung đa dạng nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế; 120-130 triệu lượt khách nội địa cũng như tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch thông qua các chương trình du lịch chất lượng cũng là mục tiêu của ngành trong năm nay. Một số sự kiện lớn gồm Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước; Năm du lịch quốc gia - Huế; Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025 và ITE TP HCM.

2025 cũng là năm ngành du lịch đẩy mạnh hợp tác liên kết điểm đến, sản phẩm dịch vụ tạo ra các gói kích cầu cho khách. Các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng và bán các gói sản phẩm du lịch như văn hóa, di sản; ẩm thực; du lịch golf; sinh thái - nông nghiệp, nông thôn.

Để chương trình kích cầu năm nay đạt hiệu quả, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) cũng phối hợp các bộ, ngành, địa phương tăng cường truyền thông, quảng bá hút khách quốc tế đến Việt Nam, tổ chức nhiều chương trình giới thiệu điểm đến tại các thị trường trọng điểm tại châu Âu. Bộ cũng đề nghị Bộ Công an, Quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi đón khách quốc tế đến khi nhập cảnh qua các cửa khẩu; các hãng hàng không tăng kết nối để tạo thuận lợi phục vụ du khách.

2024 được Bộ VHTTDL đánh giá là "năm khởi sắc của du lịch Việt" khi đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế; tăng gần 40% so với cùng kỳ 2023 và về gần mức trước dịch 2019. So với trong khu vực, Việt Nam đứng thứ ba về lượng khách đến, sau Thái Lan và Malaysia. Tổng thu từ khách ước đạt 840.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước đó.

Năm 2025, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; phục vụ 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 980 - 1.050 nghìn tỷ đồng.

Phương Anh