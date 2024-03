Giám đốc Vietinbank Thanh Xuân bị bắt trong vụ Xuyên Việt Oil

Hà NộiÔng Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Thanh Xuân, bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Xăng dầu Xuyên Việt Oil.

Ngày 26/3, đại tá Phan Thành Bá, Cục phó An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết ông Thành cùng Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, bị khởi tố, tạm giam để điều tra tội Đưa hối lộ; Phan Tiến Anh, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, bị điều tra Nhận hối lộ.

Đây là bốn bị can mới nhất trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, hiện tổng 11 người bị khởi tố. Theo đại tá Bá, các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ. Những người này "dùng thủ đoạn gian dối" lập báo cáo tài chính, lập quỹ không đúng để vụ lợi cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Nhà chức trách sẽ tiếp tục điều tra việc cấp phép, quản lý thuế của Xuyên Việt Oil.

Đại tá Phan Thành Bá, Cục phó An ninh điều tra Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự

Nửa năm qua, từ khi khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan, nhà chức trách đã bắt nhiều người có chức vụ.



Trong số này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, bị điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải và Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Lê Duy Minh, bị cáo buộc Nhận hối lộ.

Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) Đặng Công Khôi, và Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Hoàng Anh Tuấn, bị bắt để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Trước đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không) thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP HCM. Tại khu vực TP HCM và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thị phần của Xuyên Việt Oil chiếm khoảng 40%, tính chung cả nước là gần 10%.

Tháng 8/2023, doanh nghiệp này bị Bộ Công Thương tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu khi thời hạn còn 3 năm. Lý do được đưa ra là do Xuyên Việt Oil có những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.

Ngoài các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục thua lỗ và nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp này còn có dư nợ được xếp vào nhóm nợ xấu, với gần 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng. Ở thời điểm bị tước giấy phép, doanh nghiệp còn "ôm" hơn 200 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá. Bộ Tài chính nhiều lần giục doanh nghiệp nộp lại nhưng chưa có hồi âm.

Phạm Dự - Vũ Tuân