Giám đốc trung tâm thể thao 'ăn chặn' tiền của vận động viên

Hà TĩnhBà Phan Thị Thu Hường cùng kế toán trưởng bị cáo buộc "rút ruột" tiền ngân sách Nhà nước cấp cho vận động viên thành tích cao của tỉnh.

Ngày 13/1, bà Hường (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Kế toán trưởng Võ Văn Hoài, 53 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phan Thị Thu Hường (giữa) và Hoài (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh là đơn vị tuyển chọn, quản lý, sử dụng vận động viên, nhằm đào tạo, huấn luyện để giành thành tích cao, kỷ lục cho địa phương. Hàng năm, ngoài việc cấp ngân sách cho Trung tâm để đào tạo chung, tỉnh Hà Tĩnh còn hỗ trợ một khoản riêng để tuyển chọn và huấn luyện các vận động viên thành tích cao.

Nhà chức trách cáo buộc, bà Hường cùng Hoài đã cấu kết "rút ruột" khoản tiền tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đào tạo vận động viên thành tích cao, khiến các vận động viên nhận được ít tiền hơn so với ngân sách đã chi. Sai phạm diễn ra trong khoảng ba năm nay, do đang điều tra mở rộng nên cảnh sát chưa cung cấp số tiền các nghi phạm đã chiếm đoạt.

Quá trình điều tra các nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hành vi của bà Hường và ông Hoài, từ đó lập chuyên án làm rõ.

Để duy trì hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao sau khi Giám đốc và kế toán bị bắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm thời giao ông Phan Vân Trường, Phó giám đốc Trung tâm, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị.

Thời gian qua, hàng loạt huấn luyện viên và cán bộ quản lý thể thao tại các địa phương bị xử lý hình sự do "ăn chặn" tiền chế độ của vận động viên.

Cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam huấn luyện viên bóng đá trẻ Đặng Đạo cùng đồng nghiệp Nguyễn Tý để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách cáo buộc hai người này trực tiếp nhận, tự quản lý tiền công và tiền ăn của vận động viên nhưng chỉ chi trả một phần, số còn lại chiếm đoạt. Ngoài ra, các bị can còn kê khống thời gian tập luyện để trục lợi. Từ năm 2021 đến 2024, số tiền bị chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố Tôn Quý Hòa, huấn luyện viên trưởng bộ môn đá cầu. Ông Hòa bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền chế độ của ba vận động viên trong suốt 3-4 năm.

Đức Hùng