Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên bị khởi tố

Đăk LăkÔng Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, cùng 4 giám định viên bị tình nghi nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Ngày 13/9, ông Thành bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố về tội Nhận hối lộ, theo khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Ngọc Oanh

Các bị can còn lại là: Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (cùng là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đưa ra sau một tháng tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp Đưa hối lộ, từ VKSND tỉnh Đăk Lăk.

Hiện, hành vi sai phạm cụ thể của những người này chưa được công bố.

Trần Hóa