Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 28-01S ở Hoà Bình bị khởi tố

Trịnh Thành Công, Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S, và 9 thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc nhận tiền khi thực hiện đăng kiểm ôtô.

Ngày 17/1, 10 người bị Công an tỉnh Hoà Bình khởi tố về tội Nhận hối lộ. Ngoài ông Công, 9 người còn lại là phó giám đốc trung tâm, trưởng phòng đăng kiểm, phó phòng kiểm định và 6 đăng kiểm viên.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đăng kiểm viên trung tâm này đã thu của chủ các phương tiện 100.000-300.000 đồng để "làm nhanh".

Chủ phương tiện nào đã nộp tiền kèm hồ sơ, đăng kiểm viên sẽ ưu tiên trước và bỏ qua một số lỗi để xe đạt kiểm định. Ai không chi tiền sẽ bị đăng kiểm viên gây khó bằng cách "kiểm tra kỹ" để phát hiện lỗi, buộc phải kiểm định lại.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022, mỗi ngày Trung tâm 28-01S thu 4-10 triệu đồng. Cuối ngày, đăng kiểm viên nộp lại toàn bộ số tiền cho giám đốc Công để cân đối chi tiêu.

Cảnh sát khám xét phòng làm việc của Trịnh Thành Công. Ảnh: Công an cung cấp

Hơn một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Tại Hà Nội, Công an khởi tố 4 vụ án với 18 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn; tạm giữ 57 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra về tội Nhận hối lộ. Sai phạm bị cáo buộc phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn; trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Riêng Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với hơn 80 bị can về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác. Người có chức vụ cao nhất trong vụ án là ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, bị bắt về hành vi Nhận hối lộ.

Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi tỉnh cũng khởi tố một vụ án Nhận hối lộ với 19 người đang bị điều tra.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, ước tính 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

