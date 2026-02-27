Giám đốc trẻ lừa bán 60.000 linh kiện giả cho máy bay toàn cầu

AnhJose Alejandro Zamora Yrala, giám đốc công ty AOG Technics, bị cáo buộc lừa bán hơn 60.000 linh kiện máy bay, gây thiệt hại 40 triệu bảng cho ngành hàng không toàn cầu.

Hôm 23/2, Jose, 38 tuổi đã bị Tòa án Southwark tuyên 4 năm 8 tháng tù sau khi nhận tội gian lận.

Cuộc điều tra của Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng cho thấy bị cáo đã mua các bộ phận động cơ máy bay bao gồm gioăng, bu lông và vòng đệm, rồi bán lại cho các hãng hàng không và nhà cung cấp trên khắp thế giới, kèm theo các chứng nhận giả mạo đảm bảo khả năng hoạt động an toàn của chúng.

Jose Alejandro Zamora Yrala. Ảnh: Guardian

Từ năm 2019 đến tháng 7/2023, AOG Technics đã bán hơn 60.000 phụ tùng. Nhiều phụ tùng mà AOG bán ra được sử dụng cho động cơ CFM56, loại động cơ được tìm thấy trong các mẫu máy bay Airbus và Boeing được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Cơ quan Điều tra Gian lận Nghiêm trọng (SFO) cho biết Jose đã sử dụng máy tính cá nhân để làm giả các chứng chỉ thật và tạo ra các biên nhận giao hàng giả từ các nhà sản xuất. Anh ta cũng tạo ra các nhân viên giả, gửi email và tài liệu có chữ ký của các quản lý chất lượng không tồn tại.

Vụ gian lận đã bị ngăn chặn vào tháng 8/2023 khi một hãng hàng không liên hệ với nhà sản xuất để kiểm tra tính xác thực của một phụ tùng AOG (Aircraft on Ground - máy bay đang trên đường băng).

Các chuyến bay trên toàn thế giới đã phải ngừng hoạt động sau khi các cơ quan hàng không của Anh, Mỹ và EU đưa ra cảnh báo an toàn. Ước tính thiệt hại cho các hãng hàng không lên tới hơn 40 triệu bảng Anh.

Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã trực tiếp mua hơn 1,1 triệu bảng Anh phụ tùng từ Zamora Yrala. American Airlines không mua trực tiếp từ AOG nhưng phát hiện ra rằng 28 động cơ của hãng cuối cùng bị ảnh hưởng bởi các phụ tùng được chứng nhận giả mạo, gây thiệt hại hơn 21 triệu bảng Anh. Ryanair cho biết họ đã tìm thấy phụ tùng giả trong hai máy bay, được cung cấp thông qua bên thứ ba.

Chuyên gia lĩnh vực này cho hay, sau dịch Covid-19, du lịch quốc tế phục hồi tạo ra làn sóng mua máy bay phản lực và phụ tùng. Cuộc tranh giành phụ tùng sau đó sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ bán hàng vô đạo đức.

Việc cung cấp phụ tùng trong ngành hàng không được thực hiện thông qua một mạng lưới chằng chịt các nhà sản xuất, nhà môi giới và nhà phân phối nhỏ lẻ. Các nhà sản xuất và nhà điều hành chịu sự quản lý chặt chẽ từ thân máy bay đến vỏ ốc vít. Nhưng các nhà phân phối lại không bị quản lý như vậy.

Các phụ tùng bị làm giả trong bê bối này có vẻ như không bao gồm các thành phần nhạy cảm nhất, được gọi là các bộ phận có tuổi thọ giới hạn, hoạt động dưới áp lực lớn nhất trong động cơ phản lực và được các nhà sản xuất theo dõi cẩn thận trong khi vận hành trên máy bay. Song trong ngành hàng không, ngay cả một bu lông sai kích cỡ, cũng có thể cướp đi hàng trăm sinh mạng.

Giám đốc điều hành của SFO, Emma Luxton, cho biết: "Chiến dịch lừa đảo này đã gây nguy hiểm cho an toàn công cộng trên phạm vi toàn cầu theo cách khó tin."

Hải Thư (Theo Telegraph, Bloomberg, Guardian)