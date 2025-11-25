Giám đốc trại giam Thái Lan bị cáo buộc ưu ái tù nhân Trung Quốc

Giới chức Thái Lan đình chỉ chức vụ giám đốc một trại giam ở Bangkok vì cáo buộc để tù nhân Trung Quốc được hưởng nhiều đặc quyền.

Truyền thông Thái Lan tuần trước đưa tin hai phụ nữ Trung Quốc được phép vào Trại Tạm giam Bangkok để "cung cấp dịch vụ tình dục" cho những phạm nhân người Trung Quốc đang bị giam ở đây. Sự việc làm dấy lên câu hỏi ai cho phép những phụ nữ đó vào cơ sở này cũng như cung cấp các đặc quyền cho tù nhân Trung Quốc.

Cơ sở này là nơi giam hơn 4.000 nam phạm nhân đang chờ xét xử, trong đó có một số tội phạm khét tiếng như trùm lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc She Zhijiang, người đã bị dẫn độ vào đầu tháng này.

Bộ Tư pháp Thái Lan hôm 24/11 cho biết đã đình chỉ chức vụ giám đốc trại giam cùng thư ký của ông, vốn là quản giáo cấp cao. Theo Bộ trưởng Tư pháp Rutthapon Naowarat, hai người này bị cáo buộc "ưu ái tù nhân Trung Quốc" liên quan các vụ án đang chờ được xử lý.

Bộ Tư pháp cho hay trong cuộc khám xét trước đó tại nhà tù, giới chức đã phát hiện "hành vi sai trái và các mặt hàng bị cấm" như bao cao su, thuốc lá và rượu. "Hai phụ nữ Trung Quốc khi đó ở cùng một phạm nhân bên trong phòng giam đang được cải tạo làm nơi tiếp quan chức cấp cao", bộ cho hay.

Bên trong phòng giam này còn có một chiếc bàn, sofa và tủ lạnh, những tiện nghi vốn được coi là xa xỉ mà tù nhân bình thường không được hưởng.

Bên ngoài Trại Tạm giam Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Nation Thailand

Cảnh quay từ camera giám sát trong trại giam đã bị xóa, song một số video được khôi phục cho thấy cảnh hai người phụ nữ đi vào nhà tù.

Bộ trưởng Rutthapon cuối tuần qua nói rằng hai phụ nữ vào nhà tù theo quy trình thông thường, không phải qua lối đi bí mật, do đó sự việc có thể liên quan một số quan chức. Hai người này phủ nhận tham gia hoạt động mại dâm.

Khoảng 20 người, bao gồm quản giáo và nhân viên cấp dưới, bị cáo buộc có hành vi sai trái trong sự việc, song "không ai liên quan việc mua bán dịch vụ tình dục". Một số tù nhân liên quan vụ bê bối đã được chuyển đến cơ sở giam giữ khác.

Huyền Lê (Theo AFP)