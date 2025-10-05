Giám đốc Tân Thuận Phong bị bắt vì đổ trộm hơn 2.000 tấn chất thải rắn

Hải PhòngGiám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị cáo buộc cùng đồng phạm đổ hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường và bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 430 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (C01) vừa khởi tố, tạm giam Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, để điều tra về các tội Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

5 ngày trước, C01 khởi tố, tạm giam Bùi Đức Huy, Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3, về tội Gây ô nhiễm môi trường; Phan Thị Hương Giang, Phó phòng kế toán Công ty Tân Thuận Phong và Phan Thị Xuân, thủ quỹ Tân Thuận Phong, bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường phát hiện chôn lấp chất thải trái phép. Ảnh: Bộ Công an

Chuyên án do Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và C01 cùng các đơn vị liên quan phối hợp điều tra.

Công ty TNHH Thuận Phong đóng tại lô CN4, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng, có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Công ty được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường từ năm 20223 cho dự án nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Nhưng quá trình trinh sát, công an phát hiện Tân Thuận không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đưa đi chôn lấp, đổ, thải trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Bị can Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận hành vi. Ngoài đổ chất bùn thải, nhóm này còn đổ thải hàng nghìn tấn chất thải là cát cháy có màu đen trong một thời gian dài ra môi trường. Ước tính, Tân Thuận Phong và Công ty vật liệu xây dựng Đông Dương 3 đã chôn lấp, đổ thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Tân Thuận Phong còn bị cáo buộc để ngoài sổ sách doanh thu hơn 430 tỷ đồng, Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước khoảng 34 tỷ đồng.

Công ty Tân Thuận Phong thành lập cách đây 24 năm, là một trong ba doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được thẩm định và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại trên phạm vi cả nước. Ngành nghề kinh doanh chính là xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, độc hại, tiêu hủy hàng hóa, thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

Phạm Dự