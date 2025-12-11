Giám đốc Sở Giáo dục làm Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành được HĐND tỉnh Nghệ An bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đợt kiện toàn nhân sự diễn ra sáng 11/12.

Ông Thành 56 tuổi, quê phường Thành Vinh, Đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông có nhiều năm công tác tại Đại học Vinh, từng là Phó hiệu trưởng và từ năm 2019 là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Thái Văn Thành, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Trong ba ngày gần đây, Nghệ An công bố nhiều quyết định điều động, bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ông Chu Thế Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh thanh tra tỉnh, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén; ông Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã này, được phân công làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Vũ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Minh, được điều động giữ chức Chánh thanh tra tỉnh.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chánh thanh tra tỉnh không được bố trí là người địa phương; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Đến nay, Nghệ An còn vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa kiện toàn, sau khi ông Phạm Trọng Hoàng được điều động làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy hồi tháng 10.

Nghệ An rộng 16.490 km2, dân số hơn 3,4 triệu. 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương ước đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ 2024. Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành địa phương khá của cả nước, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ; GRDP tăng 9-10% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%.

Theo quy định hiện hành, Nghệ An là tỉnh loại I nên được bố trí tối đa 4 phó chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, với đặc thù hơn 83% diện tích là miền núi, tháng 6/2024 Quốc hội đã cho phép địa phương có tối đa 5 phó chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh hiện nay là ông Võ Trọng Hải. 5 phó chủ tịch gồm các ông Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành.

Đức Hùng