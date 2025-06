Giám đốc sáng tạo Hakuhodo Group Vietnam làm giám khảo Cannes Lions 2025

Ông Chandu Rajapreyar, Giám đốc sáng tạo cấp cao Hakuhodo Group Vietnam, làm giám khảo hạng mục "Innovation" tại Cannes Lions 2025 - được ví như "Oscar ngành quảng cáo".

Cannes Lions 2025 kéo dài 5 ngày (16 - 20/6) tại thành phố Cannes, Pháp, dự kiến quy tụ khoảng 500 diễn giả khắp thế giới. Chương trình tập trung 5 nội dung chủ đạo: Innovation Unwrapped (đổi mới sáng tạo), Insight & Trends (xu hướng và thấu hiểu thị trường), Creative Impact (tác động của sáng tạo), Talent & Culture (nguồn lực, văn hóa tổ chức), The Creativity Toolbox (công cụ sáng tạo).

Trò chuyện với VnExpress về lần đầu ngồi "ghế nóng" hạng mục "Innovation Unwrapped", ông Chandu Rajapreyar nói hào hứng khi được đóng góp tiếng nói tại sân chơi danh giá bậc nhất ngành tiếp thị - truyền thông. "Điều này không đơn thuần là dấu ấn cá nhân, mà là bước đi thể hiện rõ quan điểm: sáng tạo đột phá vừa cần kỹ thuật, vừa cần góc nhìn mang tính chiến lược và nhân văn", ông nói.

Ông Chandu Rajapreyar, Giám đốc sáng tạo cấp cao Hakuhodo Group Vietnam. Ảnh: NVCC

Ông đánh giá "Innovation Unwrapped" là một trong những hạng mục phản ánh rõ nét tinh thần tiên phong của Cannes Lions - nơi vinh danh ý tưởng vượt khỏi giới hạn thông thường của công nghệ, mô hình kinh doanh hay cách tiếp cận sáng tạo.

"Đây là nơi ý tưởng, phát minh giao thoa, luôn táo bạo, đầy thử nghiệm và dũng cảm dấn thân vào cái chưa biết," ông Chandu Rajapreyar cho hay.

Giám đốc sáng tạo cấp cao Hakuhodo Group Vietnam cho rằng sự đổi mới không bắt đầu từ công nghệ, mà từ sự thấu cảm. "Data chỉ cho ta biết điều gì đã hiệu quả hoặc thất bại. Nhưng tương lai luôn nằm ở những điều chưa từng được thử", ông Chandu Rajapreyar nói.

Hơn hai thập niên gắn bó ngành quảng cáo, từ Sri Lanka đến Đông Nam Á, ông Chandu Rajapreyar được đồng nghiệp đánh giá là nhà lãnh đạo có trực giác sáng tạo nhạy bén, tư duy chiến lược rõ ràng, gắn liền thực tiễn kinh doanh.

Các chiến dịch ông từng dẫn dắt được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế như Cannes Lions, D&AD, The One Show, Clio, Effies, Spikes Asia, Communication Arts... Năm 2023, Campaign Brief Asia chọn ông vào Top 10 giám đốc sáng tạo hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, ông từng đưa loạt công ty quảng cáo (agency) thắng danh hiệu "Agency of the Year" và vị trí cao trên bảng xếp hạng toàn cầu Effies; đồng sáng lập một số startup công nghệ, cung cấp giải pháp AI và blockchain tại Mỹ, Singapore, Ấn Độ.

Nhiều năm qua, ông Chandu Rajapreyar luôn kiên định quan điểm: sáng tạo phải đi cùng chiều sâu, tính thực tiễn và giá trị sử dụng. Đó cũng là kim chỉ nam giúp Hakuhodo Group Vietnam hoạt động vững vàng giữa một trong những thị trường cạnh tranh bậc nhất châu Á - không chạy theo xu hướng tức thời, mà lắng nghe trước khi sáng tạo, đặt sự liên quan, kết nối lâu dài làm trung tâm.

Cũng vì thế, ông bị thu hút bởi triết lý "Sei-katsu-sha" của Hakuhodo - thấu hiểu con người như những cá thể toàn diện với cuộc sống phong phú, không đơn thuần là người tiêu dùng. Ông chọn gia nhập Hakuhodo Group Vietnam không vì danh tiếng, mà từ sự đồng điệu quan điểm: sáng tạo bền vững cần có chiều sâu văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Diễn đàn Sei-katsu-sha ASEAN do Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN) tổ chức ngày 13/3. Ảnh: Hakuhodo Group Vietnam

"Trong thời đại AI có thể viết, lập trình và vẽ, sáng tạo đến từ con người vẫn là sức mạnh không thể thay thế. Thực tế, sáng tạo chỉ thực sự bền vững khi kết hợp đổi mới với sự chân thật về cảm xúc và chiều sâu văn hóa. Đó mới là lúc ý tưởng trở nên có giá trị, chứ không chỉ là khoảnh khắc gây ấn tượng nhất thời", ông lý giải.

Thiên Hà