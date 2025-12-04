Giám đốc Samsung muốn thay đổi phong cách tối giản của thiết bị

Mauro Porcini, Giám đốc thiết kế mới của Samsung, cho biết muốn thay đổi phong cách thẩm mỹ tối giản và tinh gọn thường thấy của giới công nghệ.

Tại hội thảo Fortune Brainstorm Design ở Ma Cao tuần này, ông Porcini cho rằng giới công nghệ nên áp dụng "ngôn ngữ thiết kế giàu tính biểu đạt hơn". "Con người bị thu hút bởi sự phức tạp, đa dạng và phong phú", ông giải thích, đề cập một số ngành như thời trang, ôtô, kiến trúc, vốn cung cấp cho người tiêu dùng rất nhiều lựa chọn. "Chúng ta xứng đáng được lựa chọn nhiều ngôn ngữ thiết kế khác nhau dựa theo con người mình, nhờ đó thể hiện bản thân thông qua sản phẩm".

Mauro Porcini, Giám đốc thiết kế của Samsung, tại hội thảo Fortune Brainstorm Design ở Ma Cao ngày 2/12. Ảnh: Fortune

Trước khi đến Samsung, Porcini làm việc nhiều năm tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á tại các công ty như PepsiCo, 3M. Nhà thiết kế người Italy cho biết sự đa dạng văn hóa mà ông trải nghiệm chính là nguồn cảm hứng then chốt trong công việc. Ông học hỏi sự chú trọng vào tay nghề và câu chuyện của châu Âu, văn hóa tập trung vào mục tiêu và sứ mệnh của Mỹ, tinh thần thử nghiệm, sự linh hoạt và tốc độ của châu Á. Bằng cách kết hợp đặc điểm của nhiều nền văn hóa, Porcini muốn tạo ra những thứ "nguyên bản, mới mẻ, có thể thực sự thay đổi cuộc chơi".

Theo ông, lợi thế cạnh tranh lớn nhất mà một người có thể xây dựng cho công ty của mình là "tập trung vào con người" và "tạo ra thứ có giá trị cho mọi người". Ông cho biết, Samsung muốn thiết kế sản phẩm dựa trên 4 yếu tố lấy con người làm trọng tâm gồm sống lâu hơn, sống tốt hơn, bộc lộ nhiều hơn và sống bền bỉ.

Porcini trở thành Giám đốc thiết kế đầu tiên của Samsung hồi tháng 4. Trong vai trò mới, ông giám sát 1.500 nhà thiết kế trong các mảng di động, màn hình, TV và đồ gia dụng. Ông bày tỏ sự phấn khích khi gia nhập công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, gọi công nghệ là đam mê đầu tiên của mình vì khi học thiết kế công nghiệp tại Đại học Bách khoa Milan (Politecnico di Milano), ông đã làm luận án về thiết bị đeo. Ông nhận định, công nghệ có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy lợi ích chung của xã hội.

Thu Thảo (Theo Fortune, Macao News)