Giám đốc Sá xị Chương Dương từ chức

Ông Vũ Thành Chung từ chức Giám đốc Công ty Nước giải khát Chương Dương vào giữa tháng này bởi kết quả kinh doanh không có nhiều khởi sắc.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã chứng khoán: SCD) vừa thông báo miễn nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật với ông Vũ Thành Chung, đồng thời bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thúy Phượng lên thay. Như vậy, thời gian đương nhiệm của ông Chung chỉ kéo dài khoảng 5 tháng.

Quyết định được HĐQT công ty đưa ra sau một tháng nhận đơn từ nhiệm của ông Chung. Trong đơn ký giữa tháng 12/2025, ông Chung cho biết đã nỗ lực hết mình để điều hành công ty với mong muốn từng bước thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, kết quả những tháng qua không có nhiều khởi sắc.

"Tôi xin nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông Chung viết trong đơn từ nhiệm.

Theo báo cáo tài chính mới được Sá xị Chương Dương công bố, doanh thu quý cuối năm 2025 nhích nhẹ so với cùng kỳ, lên gần 50 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản, trong khi nguồn thu cốt lõi là nước giải khát giảm hơn 10%.

Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế xấp xỉ 7 tỷ đồng. Đây là quý thứ 20 liên tiếp công ty báo lỗ, nhưng mức lỗ giảm đáng kể so với các quý đầu năm.

Trong văn bản giải trình, Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc mới của Sá xị Chương Dương - cho biết công ty tập trung tối ưu chi phí và cải thiện hoạt động kinh doanh nên kết quả quý cuối năm 2025 tốt hơn cùng kỳ. Công ty kỳ vọng sớm có lãi trở lại bằng việc tối ưu chi phí hoạt động, mở rộng độ bao phủ, kênh phân phối để tăng sản lượng bán hàng ở khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Lũy kế cả năm, Sá xị Chương Dương có doanh thu thuần 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và không hoàn thành mục tiêu 260 tỷ đồng đề ra trước đó. Công ty lãi gộp 41 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời gộp gần 26%. Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế 80 tỷ đồng và nối dài mạch lỗ 5 năm liên tiếp. Kết quả này nâng lỗ lũy kế chưa phân phối lên gần 347 tỷ đồng.

Sá xị Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp). Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn cuối thế kỷ trước. Thế mạnh của công ty là nước giải khát có ga, trong đó tiêu thụ ổn định nhất là dòng sản phẩm sá xị. Nhờ dòng sản phẩm này mà kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2016 luôn ổn định với mức lợi nhuận 20-30 tỷ đồng mỗi năm.

Sá xị Chương Dương hiện là công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Tính đến cuối năm ngoái, công ty có tổng tài sản 602 tỷ đồng và nợ gần 750 tỷ đồng.

