Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng 'tự ý rút tiền của khách'

TP HCMNguyễn Hoàng Kim Vy bị cáo buộc khi là Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng ở TP Thủ Đức đã cùng hai cấp dưới "tự ý tất toán" sổ tiết kiệm hơn 3,5 tỷ đồng của khách để trả nợ cá nhân.

Ngày 13/8, Vy (36 tuổi, cựu giám đốc phòng giao dịch Trần Não, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank) bị TAND TP HCM xét xử về tội Tham ô tài sản.

Liên quan đến vụ án, hai cấp dưới của Vy là Nguyễn Thị Vân, 27 tuổi; Nguyễn Thị Thùy Liên (39 tuổi, nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên của phòng giao dịch trên) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (phải) cùng 2 bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2021, bà Bé chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm tiết kiệm giá trị 3,5 tỷ đồng tại phòng giao dịch do Vy làm giám đốc. Người này sau đó uỷ quyền cho chồng làm các thủ tục liên quan.

Khoảng một tháng sau, do cần tiền để trả nợ nên Vy đã chỉ đạo cho Vân và Liên làm thủ tục tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trên, rồi làm 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bé cho chủ nợ.

Đến tháng 10/2021, chồng bà Bé đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền. Sau khi khiếu nại ngân hàng bất thành, khách hàng đã tố giác sự việc với công an.

Kết quả điều tra xác định, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng, các ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà Bé.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là thực hiện tất toán các sổ tiết kiệm nói trên của bà Bé để trả nợ. Hiện Vy còn nợ khoảng 5 tỷ đồng.

Phòng giao dịch này đã thu hồi được bản chính của một sổ tiết kiệm đứng tên bà Bé trị giá 1,5 tỷ đồng, còn 2 sổ chưa thu hồi được.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác Vy và Lê Anh Tuấn (phó giám đốc Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng, phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm, tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên Công an TP HCM tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ sau.

Tại tòa hôm nay, người đại diện theo uỷ quyền của bà Bé yêu cầu ngân hàng bồi thường thiệt hại của 2 sổ tiết kiệm còn lại là 2 tỷ đồng.

Bị cáo Vy cho rằng đã chuyển số tiền tất toán vào tài khoản cho bị hại. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được chứng cứ chứng minh về thời gian và tài khoản dùng để chuyển cho khách hàng.

Đại diện ngân hàng đề nghị HĐXX xem xét lại hồ sơ vụ án và làm rõ mối quan hệ của bị cáo Vy với khách hàng. Phía ngân hàng nghi ngờ giám đốc phòng giao dịch với khách hàng có sự thỏa thuận riêng. Ngân hàng đồng ý với mọi phán quyết của tòa về trách nhiệm với khách hàng.

Sau nhiều giờ làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKS để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết phát sinh cần được làm rõ.

Hải Duyên

* Tên khách hàng đã được thay đổi