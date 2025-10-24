Giám đốc ở TP HCM nhận 8 tỷ đồng 'chạy' án cho vợ chồng DJ Ngân 98

Lê Sỹ Cường, giám đốc một công ty ở TP HCM, thừa nhận hành vi nhận 8 tỷ đồng của DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để tìm người giúp không bị xử lý sai phạm trong kinh doanh.

Ngày 24/10, Cường, 38 tuổi, tiếp tục bị Công an TP HCM lấy lời khai, mở rộng điều tra hành vi Đưa hối lộ của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) cùng chồng là nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Lê Sỹ Cường lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, tháng 7/2024, công ty của Ngân 98 bị các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Ngân và Quang đã tìm đến Cường, đưa 8 tỷ đồng nhờ giúp "chạy" không bị xử lý hình sự.

Đến 13/10, khi Ngân bị cơ quan điều tra khởi tố, Cường bỏ trốn đến một tỉnh ở miền Trung. Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ hành vi của Cường và truy bắt được giám đốc này.

Hành vi sai phạm cụ thể của các bị can và những người liên quan chưa được công bố. Hiện, ngoài tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Ngân bị Công an TP HCM khởi tố bổ sung hành vi Đưa hối lộ; Lương Bằng Quang bị cáo buộc cùng tội danh với vợ, còn Cường bị điều tra tội Môi giới hối lộ.

Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra ngày 23/10. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, Ngân lập Công ty ZuBu (mẹ làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (nhờ người khác đứng tên) nhưng trực tiếp điều hành, hưởng lợi. Từ năm 2021, cô hợp tác nhà máy ở Hà Nội gia công các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000. Ngoài hàng được cấp phép, Ngân còn tự sản xuất "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, dán nhãn trùng thương hiệu và bán kèm với sản phẩm chính, dù trên bao bì ghi "hàng tặng kèm, không bán".

Hàng được chuyển từ Hà Nội vào kho ZuBu shop ở TP HCM, rồi phân phối qua mạng xã hội. Mỗi liệu trình gồm X3/X7/X1000 và Collagen, giá 870.000-1,1 triệu đồng, doanh thu 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm này là hàng giả, nhiều mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein gây hại tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngày 15/10, khám xét căn penthouse 300 m2 của vợ chồng Ngân 98 theo thủ tục tố tụng, cảnh sát thu giữ két sắt có hơn 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.

Cảnh sát thu 80 sổ đỏ khi khám xét nhà DJ Ngân 98 80 sổ đỏ bị thu giữ tại nhà Ngân 98. Video: Công an TP HCM

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, người đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất cho người có chức vụ, quyền hạn để họ làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của mình hoặc người khác, có thể bị truy cứu về tội Đưa hối lộ (Điều 364). Hành vi này bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, tùy giá trị hối lộ và tính chất vi phạm; trường hợp chủ động khai báo trước khi bị phát giác có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Người làm trung gian cho việc đưa - nhận hối lộ bị xử lý về tội Môi giới hối lộ (Điều 365), với mức phạt tương tự - từ 2 năm đến 20 năm tù, kèm phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ. Trường hợp tự nguyện khai báo cũng được xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quốc Thắng