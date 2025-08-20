Giám đốc ở TP HCM bị bắt vì đổ 600 tấn rác ra môi trường

Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên nhiều lần đổ hơn 600 tấn rác sinh hoạt hôi thối ra khu đất.

Ngày 20/8, Nguyên và nhân viên Trần Quốc Tuấn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (trái) và Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 15/8, PC03 phát hiện ôtô chở rác do tài xế Công ty Phương Đông Building đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Kiểm tra hiện trường, các trinh sát ghi nhận khoảng 4.800 m2 khu đất đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì đổ 600 tấn rác ra môi trường Bãi rác nơi công ty Phương Đông Building đổ ra môi trường. Video: Công an cung cấp

Bị triệu tập, Giám đốc Nguyên khai công ty được giao thu gom rác tại xã Tam An (nay là huyện Long Điền, TP HCM) và vận chuyển đến khu xử lý ở Phú Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 4 ông này chỉ đạo Tuấn chở rác đổ trái phép tại Long Hải, sau đó thuê xe ben chuyển đi nơi khác.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyên và đồng phạm từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Công ty Phương Đông Building tiếp tục tái phạm.

Công an TP HCM đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000 m2.

Rác thải do Công ty Phương Đông Building đổ ra môi trường. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường nên báo tin cho chính quyền địa phương hoặc công an gần nhất để xử lý.

Quốc Thắng