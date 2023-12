Giám đốc ở Sài Gòn bị bắt với cáo buộc hối lộ đăng kiểm

Ông Phạm Xuân Lộc, Giám đốc Công ty Quang Châu, bị cáo buộc đưa tiền để lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở huyện Bình Chánh bỏ qua các lỗi khi kiểm duyệt xe.

Ngày 15/12, ông Lộc, 60 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Đưa hối lộ.

Trước đó, giữa tháng 3, Công an huyện Bình Chánh đã bắt tạm giam Nguyễn Chí Quyết, 31 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-13D ở huyện Bình Chánh, và hai Phó giám đốc về hành vi Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định, Lộc đã đưa 150 triệu đồng cho Nguyễn Chí Quyết để được thông qua các hồ sơ thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới. Sau đó, các đăng kiểm viên đã bỏ qua nhiều lỗi sai phạm và cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho ông Lộc trái quy định.

Ông Phạm Xuân Lộc (giữa) khi cảnh sát tống đạt quyết định bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, Công an TP HCM và các quận, huyện đã khởi tố 209 bị can. Ngoài ra, công an hơn 30 tỉnh thành khác đã khởi tố hơn 60 vụ án với tổng cộng hàng trăm bị can về hàng loạt tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trong suốt 28 năm hoạt động, đây là lần đầu ngành đăng kiểm có số lượng người bị khởi tố kỷ lục.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, đại án đăng kiểm là vụ tham nhũng được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm, Phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm. Công an phát hiện có sự móc nối chặt chẽ giữa nhân viên kiểm định của Cục Đăng kiểm và các trung tâm để cấp giấy chứng nhận cho xe dưới chuẩn thông qua các công ty sân sau.

Quốc Thắng