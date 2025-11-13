Giám đốc ở Cần Thơ bị bắt vì bán nhiều nền đất của người khác

Ông Trịnh Thanh Xuân bị cáo buộc đưa thông tin gian dối, nhận 10 tỷ đồng tiền cọc bán nhiều lô nền đất không thuộc sở hữu của công ty do mình làm giám đốc.

Ngày 13/11, ông Xuân - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô, bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Trịnh Thanh Xuân (áo trắng) nghe đọc lệnh khởi tố, tạm giam. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022-2024, ông Xuân chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, do một công ty khác làm chủ đầu tư. Ông này nói rằng doanh nghiệp mình đang thi công bờ kè dự án cho chủ đầu tư, khi hoàn thành sẽ được thanh toán bằng các lô đất nền nên có thể bàn giao cho khách mua vào cuối năm 2023.

Tin lời, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô thông qua ông Xuân. Tuy nhiên, họ chờ mãi không nhận được đất như cam kết.

Cơ quan điều tra sau đó phát hiện chủ đầu tư đã thanh lý hợp đồng với công ty do ông Xuân làm giám đốc từ tháng 4/2023 và không có cam kết giao nền bằng khối lượng thi công bờ kè dự án.

Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của ông Xuân sớm trình báo.

An Bình