Giám đốc nhà hàng bị khởi tố vì xẻ thịt tê tê Java phục vụ khách

Ngày 14/2, Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Saroman - chủ quản nhà hàng Hòa Nhân Ân; Trần Minh Sơn, 47 tuổi và Hồ Minh Lập, 34 tuổi, bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Trước đó, tối 4/2, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân, phát hiện tại khu vực bếp có một con tê tê Java đã chết. Đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Kết quả điều tra xác định, Kiều đã chỉ đạo cấp dưới đặt mua tê tê còn sống, rồi yêu cầu Lập - quản lý nhà hàng, tiếp nhận và giao cho đầu bếp Trần Minh Sơn giết thịt, chế biến món ăn phục vụ khách.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, mở rộng.
Bùi Toàn