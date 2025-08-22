Giám đốc ngân hàng ở TP HCM bị bắt vì liên quan 'bí mật công tác'

Trần Hữu Cường, 40 tuổi, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Gò Vấp, bị cáo buộc liên quan đến các đường dây tín dụng đen, làm lộ bí mật công tác.

Ngày 22/8, Cường bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Hiện, hành vi cụ thể của Cường chưa được công bố.

Động thái này diễn ra trong quá trình PC02 mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng của nhóm giang hồ Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, tức "Má Hạnh") và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi).

Trần Hữu Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tuần trước, trinh sát phát hiện đường dây cho vay nặng lãi có nhiều dân anh chị do Thu Em và con trai cầm đầu. Hai mẹ con mở quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ), hàng ngày tiếp nhiều khách nhưng thực chất những người này đến đóng tiền góp, trả lãi...

Tài liệu thể hiện, mức lãi suất hai mẹ con Thu Em cho vay cao nhất lên đến 360% mỗi năm. Nếu người vay chậm trả, đàn em của bà Thu sẽ đến tận nhà đe dọa, siết nợ...

Sau khi thu thập đủ căn cứ, cảnh sát đồng loạt ập vào nhiểu địa điểm, bắt mẹ con Thu Em cùng nhiều người khác. Những người này thừa nhận hoạt động từ năm ngoái, cho vay các khoản 10-200 triệu đồng theo phương thức tiền góp, tiền đứng... thu lợi bất chính số tiền lớn.

Lâm Thị Thu Em cùng con trai cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP HCM, việc bắt giữ Cường và nhiều người khác nằm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các băng nhóm "tín dụng đen". Chỉ trong hai tuần, Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã khám phá 3 chuyên án, bắt 14 người liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quốc Thắng