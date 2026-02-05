Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng ra đầu thú

An GiangNgô Minh Sang, 37 tuổi, giám đốc một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, đã đến công an đầu thú sau thời gian bị truy nã.

Ngày 5/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi được vận động, Sang đã tự nguyện ra trình diện để phục vụ điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngô Minh Sang thời điểm ra đầu thú. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ, Sang từng giữ chức Giám đốc chi nhánh ngân hàng Nam Á huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ. Khoảng tháng 6/2022, người này vay tiền của nhiều cá nhân với tổng số hơn 5 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Đến thời hạn trả nợ nhưng không có khả năng thanh toán, Sang xin nghỉ việc rồi rời khỏi địa phương. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can bỏ trốn.

Ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã ra quyết định truy nã Ngô Minh Sang.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

An Minh - Tiến Tầm