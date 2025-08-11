Giám đốc Meta: Ham học hỏi quan trọng hơn bằng đại học

Cindy Tan, giám đốc điều hành Meta châu Á - Thái Bình Dương, cho biết tinh thần học hỏi không ngừng là yếu tố cô tìm kiếm ở ứng viên chứ không phải bằng cấp.

Theo Tan chính những chứng chỉ từ các khóa học ngắn hạn mới là điều gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

"Tôi không nói không cần bằng đại học, nhưng tấm bằng không phải là tất cả. Những trải nghiệm xã hội hay tinh thần khởi nghiệp của bạn cũng rất quan trọng", Tan, 47 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 7.

Cô gia nhập Meta năm 2021, phụ trách mảng khách hàng của gã khổng lồ mạng xã hội này tại châu Á - Thái Bình Dương. Trước Meta, Tan là giám đốc quảng cáo khu vực của BBC News và phó chủ tịch toàn cầu mảng bán lẻ tại TripAdvisor.

"Việc học truyền thống để lấy một tấm bằng giờ chỉ là yêu cầu cơ bản", cô nói. "Cơ hội thực sự nằm ở các chương trình học ngắn hạn (micro-program)". Cô dẫn chứng kinh nghiệm bản thân khi tham gia một khóa học ngắn về AI tạo sinh thông qua sáng kiến của chính phủ Singapore để bổ sung kiến thức.

"Tôi làm việc cho Meta, một công ty tiên phong về AI. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi có thể học hỏi", Tan chia sẻ.

Cindy Tan, giám đốc điều hành Meta khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Cindy Tan

Cô so sánh việc học cách sử dụng AI giống như trải nghiệm học làm bánh trong đại dịch Covid-19. "Bạn có thể xem video trên YouTube, đọc công thức, nhưng sẽ không thể tiến bộ nhanh nếu không thực sự bắt tay vào làm".

"Với AI cũng vậy, có vô số công cụ và ứng dụng khác nhau. Cách duy nhất để học là thử nghiệm và tự mình trải nghiệm", nữ giám đốc nói thêm.

Tan gợi ý những người muốn nâng cao năng lực có thể tham gia các lớp học, trong đó có nhiều khóa miễn phí, trên các nền tảng khóa học trực tuyến đại chúng (MOOC) như Coursera.

Theo cô, các khóa học này giúp ứng viên tạo ra sự khác biệt và "chuẩn bị cho họ hành trang để thành công". Việc liên tục trau dồi kỹ năng mới sau khi tốt nghiệp cho thấy sự tò mò, ham hiểu biết và đam mê học hỏi của một người.

Tan cho biết mình áp dụng AI cả trong công việc và cuộc sống. Các con gái của cô cũng dùng AI như một gia sư riêng hoặc để sáng tác truyện tranh.

"Tại nơi làm việc, AI giống như một đối tác", cô nói và cho biết thường dùng AI để tóm tắt các video dài hoặc nghiên cứu thông tin. "Trong cuộc sống cá nhân, tôi dùng nó để lên kế hoạch du lịch. Năm ngoái, trong chuyến đi hai tuần đến Mỹ, tôi chỉ cần yêu cầu AI vạch ra lịch trình từ bờ Đông sang bờ Tây".

Không chỉ bà Tan, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng đánh giá cao những ứng viên có tinh thần ham học hỏi.

Bà Julie Sweet, CEO của Accenture, luôn hỏi ứng viên về điều mới nhất họ đã học. Theo bà, câu hỏi này là một cách nhanh chóng và thiết thực để đánh giá sự hứng thú học hỏi của một người.

"Chúng tôi hỏi: 'Bạn đã học được gì trong 6 tháng qua?'", bà Sweet chia sẻ trên podcast "In Good Company" hồi tháng 1.

"Nếu một người không thể trả lời, dù câu trả lời chỉ là 'tôi học làm bánh', chúng tôi biết rằng họ không phải là người có tinh thần học hỏi".

Minh Phương (Theo Insider)