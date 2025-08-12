Giám đốc lừa bán gần 500 căn hộ Kingsway bị phạt án chung thân

Võ Thị Phượng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, bị phạt tù chung thân vì cùng chủ đầu tư lừa bán căn hộ cho 496 khách hàng, chiếm đoạt 477 tỷ đồng.

Ngày 12/8, sau hơn hai tuần xét xử, Võ Thị Phượng 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành - đơn vị thực hiện dự án chung cư Nam An (Kingsway) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có vai trò đồng phạm, Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc, nhận 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Phượng bồi thường hơn 190 tỷ đồng, Trang bồi thường 42 tỷ đồng cho các khách hàng.

Đối với các khách hàng trực tiếp ký hợp đồng lần đầu với chủ đầu tư (F1), HĐXX dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án khác, và ưu tiên mua lại căn hộ nếu dự án được tiếp tục thực hiện. Những trường hợp vay tiền Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) để mua dự án, tòa ghi nhận sự tự nguyện của phía ngân hàng - áp dụng mức lãi suất 6% với khoản nợ còn lại.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, song chủ đầu tư Trịnh Minh Thanh đã chết trong quá trình điều tra do bị Covid-19 nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra bị can.

Bị cáo Võ Thị Phượng (bên trái) và Trần Thị Thùy Trang tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Dự án chung cư Nam An ở quận Bình Tân có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, được khởi công năm 2017 đến năm 2020 thì ngừng cho đến nay.

Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (em dâu) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Bản án xác định, sau khi dự án chung cư Nam An được cấp phép, Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng. Quá trình thực hiện, ông này chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân. Một phần số tiền thu được của khách hàng Thanh dùng trả nợ và các mục đích khác.

Với vai trò là Giám đốc, Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về hơn 477 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này đều giao lại cho Thanh quản lý sử dụng.

Nhà chức trách xác định, Phượng chỉ có vai trò giúp sức, đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng, phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 190/477 tỷ đồng. Còn Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án vẫn giới thiệu là Giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ Phượng ký trước đó) chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng việc Trang sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng lừa bán căn hộ cho khách hàng thì bị cáo không biết. Khi phát hiện, Thanh có cho nhân viên cảnh báo với khách hàng.

Quá trình xét xử, Phượng thừa nhận là người ký và đóng dấu trên các hợp đồng mua bán, song toàn bộ tiền thu được của khách hàng đều chuyển cho Thanh sử dụng. Bị cáo chỉ được trả công khoảng 100 triệu đồng.

Còn Trang cho rằng chỉ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng chứ không phải gần 42 tỷ như cơ quan điều tra kết luận. Theo bị cáo, số tiền chênh lệch còn lại là hoa hồng bị cáo được hưởng, song quan điểm này không được các cơ quan tố tụng chấp nhận.

Hàng trăm bị hại hoang mang

Kết thúc phiên tòa, dù HĐXX tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền chiếm đoạt, song hầu hết các bị hại đều bày tỏ lo lắng vì không biết bao giờ mới nhận được số tiền đã bỏ ra. Bởi các bị cáo dường như không có khả năng bồi thường.

Một số nạn nhân khác được tòa tuyên buộc cho quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự, nên hành trình của họ để đòi lại số tiền đã bỏ ra vẫn chưa thể kết thúc.

Hải Duyên