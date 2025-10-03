Giám đốc Instagram: 'Meta không nghe lén người dùng'

Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, bác bỏ thông tin rằng mạng xã hội của Meta bí mật lắng nghe các cuộc trò chuyện của người dùng để quảng cáo cá nhân hóa.

Ngày 1/10, Mosseri đăng video lên tài khoản Instagram cá nhân, cho biết đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề nghe lén người dùng, bao gồm với vợ ông.

"Chúng tôi không lắng nghe các bạn. Chúng tôi không sử dụng microphone của điện thoại để nghe lén", ông khẳng định và cho biết hành vi này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. "Pin điện thoại hao rất nhanh và sẽ bị phát hiện. Bạn cũng sẽ thấy chấm sáng nhỏ ở góc trên màn hình báo hiệu microphone đang bật".

Adam Mosseri điều trần tại quốc hội Mỹ cuối năm 2021. Ảnh: Reuters

Mosseri nêu bốn lý do người dùng có thể thấy xuất hiện quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Đầu tiên, họ đã bấm vào thứ gì đó liên quan hoặc tìm kiếm sản phẩm trên website, có thể trước khi nói về nó.

Thứ hai, Meta hiển thị tới người dùng những quảng cáo mà công ty nghĩ họ quan tâm, một phần dựa trên sở thích của họ, của bạn bè và những người có đặc điểm tương tự. Thứ ba, người dùng thực ra có thể đã nhìn thấy quảng cáo đó từ trước khi cuộc trò chuyện diễn ra. Họ lướt nhanh qua quảng cáo, đôi khi vô tình tiếp nhận thông tin và những cuộc trò chuyện sau đó bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, người dùng có thể bắt gặp quảng cáo về thứ họ vừa nói đến do ngẫu nhiên. "Tình cờ, hay trùng hợp. Chúng thực sự có xảy ra", ông nói.

Dù đã nêu chi tiết trong video, Mosseri tin lời đồn vẫn tồn tại. "Tôi biết một số người sẽ không tin, dù tôi có cố gắng giải thích thế nào đi nữa", ông nhận định.

Quan điểm Meta lén bật microphone điện thoại để ghi âm các cuộc trò chuyện đã tồn tại từ lâu và công ty nhiều lần lên tiếng bác bỏ. Năm 2016, Meta (khi đó là Facebook) đăng bài viết trên blog khẳng định không dùng microphone để hiển thị quảng cáo tới người dùng. Mark Zuckerberg, CEO Meta, cũng phủ nhận việc công ty thu thập dữ liệu âm thanh của người dùng cho mục đích quảng cáo khi điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Thu Thảo (Theo The Verge, TechCrunch)