Giám đốc 'hội yêu động vật' lén giết chó, lừa tiền

MỹSteffen Baldwin, cựu giám đốc bảo vệ động vật địa phương, bị kết án 15 năm rưỡi tù sau khi nhận tiền để chăm sóc vật nuôi nhưng lén an tử ít nhất 18 con chó lấy tiền tiêu xài.

Bản án với Steffen Baldwin, 44 tuổi, cựu giám đốc điều hành tại Hiệp hội Bảo vệ Động vật hạt Union, bang Ohio, được tuyên ngày 14/3.

Trong phiên tòa tháng 1/2024, Steffen bị kết án về 32 tội danh, bao gồm ngược đãi động vật, trộm cắp.

Hồ sơ tòa án cho thấy ngoài án tù, Steffen còn bị cấm sở hữu hoặc chăm sóc vật nuôi suốt đời.

Steffen tự giới thiệu là người yêu chó và tuyên bố đã giúp những chú chó có vấn đề về hành vi có tỷ lệ được nhận nuôi thành công đến 99%. Anh ta tự quảng cáo rằng có thể "cải tạo" những chú chó mà không ai khác có thể làm được.

Tuy nhiên, sau khi được chủ chó hoặc nhóm cứu hộ giao phó, Steffen không thực hiện cam kết mà cho an tử con vật rồi nói dối trong nhiều tháng rằng chúng vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Steffen Baldwin ôm một chú chó tại Hiệp hội Bảo vệ Động vật hạt Union, bang Ohio, vào tháng 11/2013. Ảnh: Columbus Dispatch

Một trong những chú chó là Remi, giống pit bull, 3 tuổi, được Litsa và Angelo Kargakos, chủ sở hữu Trạm cứu hộ No Fear Rescue, giải cứu khỏi Trại chó hạt Trumbull ngày 26/5/2016. Nhưng Remi được xác định là "chó nguy hiểm" sau hai vụ cắn người và sẽ không thể được nhận nuôi.

Theo hồ sơ tòa án, Steffen gặp nhà Kargakoses vào ngày 31/5/2016, nói có thể gỡ bỏ nhãn "chó nguy hiểm" cho Remi nhờ chức vụ là nhân viên thực thi pháp luật chuyên điều tra các báo cáo về hành vi ngược đãi, bỏ rơi động vật tại hạt Union.

Steffen nói giá 1.000 USD. Sau khi thanh toán, Remi được chuyển đến chỗ của Steffen vào ngày 9/9/2016. Nhưng anh ta không thực hiện bất kỳ biện pháp nào theo lời hứa và cho an tử Remi vào ngày 28/12/2016, với lý do con chó bị thương nặng sau cuộc chiến khiến một con chó khác chết. Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án, Remi khỏe mạnh, không bị thương hay ốm đau. Bác sĩ đã cho an tử Remi vì tin lời Steffen.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2017, Steffen liên tục nói dối rằng con chó vẫn khỏe khi nhà Kargakoses hỏi thăm.

Một chú chó khác tên Gucci, thuộc giống American Staffordshire Terrier 1 tuổi rưỡi, được đưa đến chỗ Steffen từ Trạm cứu hộ Blue Chip ở Dallas, bang Pennsylvania. Từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2017, anh ta nói dối họ rằng chú chó đang hạnh phúc ở nhà mới dù đã cho an tử vào ngày 10/10/2016.

Steffen bị bắt vào tháng 8/2020 với 42 cáo buộc, bao gồm ngược đãi động vật, trộm cắp, gian lận qua điện thoại, làm giả bằng chứng và mạo danh nhân viên thực thi pháp luật. Các tội danh của Steffen liên quan đến cái chết của ít nhất 18 con chó.

Tuệ Anh (Theo Columbus Dispatch)