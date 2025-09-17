Giám đốc FBI đấu khẩu với phe Dân chủ

Ông Patel tranh cãi với các nghị sĩ Dân chủ khi điều trần tại Thượng viện Mỹ về vấn đề sa thải đặc vụ FBI và vụ án Epstein.

Tại buổi điều trần của giám đốc FBI Kash Patel trước Thượng viện Mỹ hôm 16/9, thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin cáo buộc ông Patel gây ra "thiệt hại không thể đong đếm" với FBI cũng như gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và an toàn của cộng đồng, khi sa thải hàng loạt đặc vụ từng tham gia những vụ án hình sự nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quá khứ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker cho rằng điều này khiến nước Mỹ "trở nên yếu ớt và kém an toàn hơn", đồng thời dự đoán giám đốc FBI "sẽ không còn tại vị lâu".

"Dù ông có phục tùng ý muốn của Donald Trump, chứ không phải Hiến pháp Mỹ, Donald Trump đã cho thấy mình không gắn bó với những người như ông và sẽ bỏ rơi ông", nghị sĩ Booker nói.

Khi bị thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff chất vấn liệu có đặc vụ FBI nào bị sa thải vì lý do trả thù chính trị hay không, ông Patel nổi giận và gọi ông Schiff là "kẻ gian lận lớn nhất từng ngồi ở Thượng viện Mỹ" và "gã hề chính trị".

"Tôi không có danh sách kẻ thù", giám đốc FBI nói. "Những động thái mà chúng tôi tiến hành với nhân sự của FBI đều dựa trên năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nghĩa vụ được quy định trong hiến pháp. Nếu không đáp ứng được thì họ sẽ không còn làm việc nữa".

Giám đốc FBI Kash Patel tại buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 16/9. Ảnh: AFP

Các thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa cũng hỏi ông Patel về vụ án của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người hiện là tâm điểm tranh cãi về chính trị dưới thời ông Trump.

Giám đốc FBI cho biết không phát hiện thông tin nào trong hồ sơ cho thấy Epstein đã môi giới mại dâm phụ nữ trẻ cho người khác. "Không có thông tin đáng tin cậy nào, hoàn toàn không", ông nói.

Ông Patel đã bị cả cánh tả lẫn cánh hữu ở Mỹ chỉ trích kể từ khi được ông Trump bổ nhiệm làm giám đốc FBI, cơ quan hành pháp hàng đầu của đất nước.

Một số người thuộc nhóm ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất đã theo dõi vụ án của Epstein trong nhiều năm. Họ tin rằng giới tinh hoa thuộc "nhà nước ngầm" đã bảo vệ những người thân cận với tỷ phú ấu dâm trong nội bộ đảng Dân chủ và Hollywood.

Ông Patel đã khiến những người trung thành với ông Trump tức giận khi hồi tháng 7 công bố một bản ghi nhớ khiến cuộc điều tra về Esptein về cơ bản đã kết thúc.

Fox News cho biết quan hệ giữa giám đốc FBI và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đang đặc biệt căng thẳng, dù ông vẫn nhận được tín nhiệm của Nhà Trắng.

Ông Patel cũng bị chỉ trích sau vụ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị ám sát tại trường đại học ở Utah. Giám đốc FBI ban đầu thông báo bắt được nghi phạm khoảng vài giờ sau vụ nổ súng, song sau đó thừa nhận đã bắt nhầm và trả tự do cho người này. Cuối cùng, nghi phạm thực sự bị bắt sau 33 giờ truy lùng.

Phạm Giang (Theo AFP)